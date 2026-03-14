عضو کمیسیون‌های عمران و اصل ۹۰ مجلس:

«نوی پو» بانک کشاورزی، نوآوری مؤثر در زنجیره نهاده‌ها و تقویت امنیت غذایی کشوراست

عضو کمیسیون‌های عمران و اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای مدل نوین تأمین مالی اعتباری با ابزار تعهدی دیجیتال «نوی پو» توسط بانک کشاورزی، این اقدام را گامی تحول‌آفرین در شفاف‌سازی فرآیند تأمین نهاده‌های دامی، کاهش رانت، تسریع دسترسی تولیدکنندگان و تقویت امنیت غذایی کشور دانست.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، حبیب قاسمی نماینده مردم شهرستان‌های شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از اجرای طرح تأمین مالی اعتباری زنجیره دام و طیور توسط این بانک، اظهار داشت: بانک کشاورزی با طراحی یک سازوکار نوین مبتنی بر اعتبار دیجیتال، توانسته است بخشی از مشکلات ساختاری در فرآیند ثبت سفارش و تأمین نهاده‌های دامی را برطرف کند.

وی با اشاره به چالش‌های پیشین در نظام تأمین نهاده‌ها افزود: در گذشته، فرآیند ثبت سفارش زمان‌بر بود و تولیدکنندگان به دلیل نبود ارتباط مستقیم با فروشندگان، ناچار به پرداخت وجوه از طریق واسطه‌ها می‌شدند که این امر زمینه بروز رانت و افزایش هزینه‌ها را فراهم می‌کرد. اما در مدل جدید، دامداران و مرغداران پس از اعتبارسنجی، به‌صورت مستقیم با تأمین‌کنندگان ارتباط می‌گیرند و در بازه‌ای کوتاه‌تر، نهاده مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند.

قاسمی تأکید کرد: این روش علاوه بر شفافیت، موجب حذف واسطه‌های غیرضروری و کوتاه شدن زنجیره تأمین شده و از منظر اقتصادی نیز آثار مثبتی به همراه دارد. در شیوه‌های سنتی، دریافت تسهیلات هم زمان‌بر بود و هم به دلیل افزایش پایه پولی، تبعات تورمی در پی داشت؛ اما در این الگوی اعتباری، بدون خلق نقدینگی جدید و با کارمزدی پایین (حدود دو تا دو و نیم درصد)، منابع در اختیار تولیدکننده واقعی قرار می‌گیرد.

نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در آستانه افزایش مصرف، به‌ویژه با نزدیک شدن به شب عید و ماه مبارک رمضان، این اقدام می‌تواند نقش مهمی در پایداری تولید مرغ و سایر محصولات پروتئینی ایفا کند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت راهبردی امنیت غذایی تصریح کرد: «نوی پو» بانک کشاورزی یک اقدام مؤثر و ارزشمند در راستای تقویت امنیت غذایی کشور است و می‌تواند به‌عنوان الگویی کارآمد در زنجیره تأمین بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

