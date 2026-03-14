به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، حبیب قاسمی نماینده مردم شهرستان‌های شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از اجرای طرح تأمین مالی اعتباری زنجیره دام و طیور توسط این بانک، اظهار داشت: بانک کشاورزی با طراحی یک سازوکار نوین مبتنی بر اعتبار دیجیتال، توانسته است بخشی از مشکلات ساختاری در فرآیند ثبت سفارش و تأمین نهاده‌های دامی را برطرف کند.

وی با اشاره به چالش‌های پیشین در نظام تأمین نهاده‌ها افزود: در گذشته، فرآیند ثبت سفارش زمان‌بر بود و تولیدکنندگان به دلیل نبود ارتباط مستقیم با فروشندگان، ناچار به پرداخت وجوه از طریق واسطه‌ها می‌شدند که این امر زمینه بروز رانت و افزایش هزینه‌ها را فراهم می‌کرد. اما در مدل جدید، دامداران و مرغداران پس از اعتبارسنجی، به‌صورت مستقیم با تأمین‌کنندگان ارتباط می‌گیرند و در بازه‌ای کوتاه‌تر، نهاده مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند.

قاسمی تأکید کرد: این روش علاوه بر شفافیت، موجب حذف واسطه‌های غیرضروری و کوتاه شدن زنجیره تأمین شده و از منظر اقتصادی نیز آثار مثبتی به همراه دارد. در شیوه‌های سنتی، دریافت تسهیلات هم زمان‌بر بود و هم به دلیل افزایش پایه پولی، تبعات تورمی در پی داشت؛ اما در این الگوی اعتباری، بدون خلق نقدینگی جدید و با کارمزدی پایین (حدود دو تا دو و نیم درصد)، منابع در اختیار تولیدکننده واقعی قرار می‌گیرد.

نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در آستانه افزایش مصرف، به‌ویژه با نزدیک شدن به شب عید و ماه مبارک رمضان، این اقدام می‌تواند نقش مهمی در پایداری تولید مرغ و سایر محصولات پروتئینی ایفا کند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت راهبردی امنیت غذایی تصریح کرد: «نوی پو» بانک کشاورزی یک اقدام مؤثر و ارزشمند در راستای تقویت امنیت غذایی کشور است و می‌تواند به‌عنوان الگویی کارآمد در زنجیره تأمین بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

