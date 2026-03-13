اطلاعیه شماره ۱۹ گمرک
استفاده از تسهیلات گمرک برای ترخیص کالاهای اساسی
گمرک ایران در اطلاعیه شماره ۱۹ درخواست کرد تا صاحبان کالا از تسهیلات ویژه گمرکی در مهلت باقیمانده استفاده نموده و در سریعترین زمان ممکن کالاهای خود را از گمرکات ترخیص نمایند.
به گزارش ایلنا در این اطلاعیه آمده است:
از ابتدای جنگ صهیونی _ آمریکایی بر علیه کشورمان و با توجه به شرایط اضطرار، گمرک ایران تاکنون ۱۸ اطلاعیه رسمی منتشر نموده که همگی در راستای ارائه تسهیلات و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاها است و ضروری است تا صاحبان کالا از تسهیلات گمرکی در مهلت یک هفتهای باقیمانده نهایت استفاده را نموده و در سریعترین زمان ممکن کالاهای خود را از گمرکات ترخیص نمایند.
در این اطلاعیه با اشاره به اینکه مهمترین آنها، ارائه تسهیلات ویژه گمرکی در ۱۱ بند بود که برای تسهیل صادرات، ترانزیت و واردات کالاهای اساسی و ضروری اعلام و برای تمامی گمرکات مفاد آن لازمالاجراست.
همچنین انجام تشریفات گمرکی و خروج روزانه بیش از ۳ هزار دستگاه کامیون حامل فقط در حوزه کالاهای اساسی در ایام جنگ رمضان از گمرکات کشور با تلاش شبانهروزی کارکنان و مدیران گمرک و همکاری سازمانهای دخیل در امر تجارت
حکایت از آن دارد که کارکنان گمرک در خدمت مردم عزیزمان هستند و خدمت به فعالان اقتصادی را در این شرایط ویژه کشور افتخار میدانند.
در این اطلاعیه تأکید شده است: همه همکاران به صورت شبانهروزی در گمرکات اجرایی آماده خدماترسانی هستند و انتظار میرود با در نظر گرفتن شرایط کشور، فعالان اقتصادی با بهرهگیری از تسهیلات ویژه گمرکی و مصوب با حضور خود یا نماینده قانونی نسبت به ترخیص کالاها اقدام کنند.
در همین راستا ترخیص قطعی کالاهای اساسی روزانه به طور میانگین به بیش از ۹۰ هزار تن رسیده که نشان از تلاش شبانهروزی همکاران گمرکات کشور است، به طوریکه رکورد خروج کامیون در ۱۴ اسفند با حدود ۵ هزار کامیون شکسته شده است.
براساس این اطلاعیه، در شرایط فعلی گمرک ایران افتخار این را دارد که گزارش فعالیتها و عملکرد حوزه ترخیص کالا از گمرکات را به صورت آماری با هدف شفافسازی و اطمیناندهی در اطلاعیههای متعدد منتشر و از طریق رسانه ملی، خبرگزاریها و مطبوعات به عموم مردم اطلاعرسانی نماید، که این مهم در سرلوحه کار گمرک قرار دارد و با افتخار همچنان ادامه خواهد داشت.