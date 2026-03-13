خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمدید توقف فعالیت بازار سهام در هفته آینده

تمدید توقف فعالیت بازار سهام در هفته آینده
کد خبر : 1761854
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار از تمدید توقف معاملات سهام در هفته آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا، سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه ای اعلام کرد: با درنظر گرفتن اهمیت اقتصادی هفته‌ پایانی سال، متغیرهای اثرگذار بر وضعیت بازارهای اوراق بهادار و کالایی و برقراری حداکثر توازن بین اولویت‌های حفاظت از دارایی فعالان بازارها و امکان نقدشوندگی، نحوۀ فعالیت بورس‌ها، بازارها و زمان انجام معاملات ابزارهای مالی از روز ‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ لغایت پایان روز کاری چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱ - معاملات سهام، حق تقدم سهام و مشتقات آن‌ها طی روزهای یاد شده همانند هفته قبل متوقف خواهد بود.

۲ - معاملات اوراق بهادار مبتنی‌ بر کالا، همچنین معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی قابل معامله (ETF)، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی مبتنی بر صدور و ابطال و مشتقات تمامی اوراق بهادار موضوع این بند، در چارچوب مصوبات هیأت مدیره بورس کالایی مربوط انجام خواهد شد.

۳ - در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به استثناء صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲) فوق، صرفاً صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مبتنی بر صدور و ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله (ETF) در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از روز ‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳، همانند هفته قبل برقرار خواهد بود.

۴ - معاملات انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت اعم از دولتی، شرکتی و شهرداری و همچنین اوراق تسهیلات مسکن از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳، همانند هفته قبل برقرار خواهد بود.

۵ - فعالیت بازارهای فیزیکی بورس‌های کالایی پس از هماهنگی عرضه‌کنندگان و خریداران با بورس کالایی مربوطه در صورت امکان انجام فعالیت‌های بانکی جهت امور خرید و تسویه (عملیات اعتباری و نقل و انتقال وجوه) مطابق انتشار برنامه‌های عرضه و با رعایت مقررات مرتبط، از روز ‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳، همانند هفته قبل برقرار خواهد بود.

۶ - با عنایت به فعالیت شعب بانکی، امور مربوط به تسویه معاملات روزهای قبل با لحاظ شرایط و امکان انجام فرآیند تسویه از روز ‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳، همانند هفته قبل برقرار خواهد بود.

۷ - معاملات همه بازارهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ طی روزهای یادشده همانند هفته قبل برقرار خواهد بود. همچنین ساعات انجام معاملات در بورس‌های کالایی در چارچوب اطلاعیه‌های بورس کالایی مربوط در چارچوب مفاد بندهای (۲) و (۵) این اطلاعیه، اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

