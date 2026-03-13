تمدید توقف فعالیت بازار سهام در هفته آینده
سازمان بورس و اوراق بهادار از تمدید توقف معاملات سهام در هفته آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا، سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه ای اعلام کرد: با درنظر گرفتن اهمیت اقتصادی هفته پایانی سال، متغیرهای اثرگذار بر وضعیت بازارهای اوراق بهادار و کالایی و برقراری حداکثر توازن بین اولویتهای حفاظت از دارایی فعالان بازارها و امکان نقدشوندگی، نحوۀ فعالیت بورسها، بازارها و زمان انجام معاملات ابزارهای مالی از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ لغایت پایان روز کاری چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ را به شرح ذیل اعلام کرد:
۱ - معاملات سهام، حق تقدم سهام و مشتقات آنها طی روزهای یاد شده همانند هفته قبل متوقف خواهد بود.
۲ - معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا، همچنین معاملات واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی قابل معامله (ETF)، صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی مبتنی بر صدور و ابطال و مشتقات تمامی اوراق بهادار موضوع این بند، در چارچوب مصوبات هیأت مدیره بورس کالایی مربوط انجام خواهد شد.
۳ - در خصوص صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار به استثناء صندوقهای سرمایهگذاری موضوع بند (۲) فوق، صرفاً صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مبتنی بر صدور و ابطال و معاملات واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله (ETF) در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳، همانند هفته قبل برقرار خواهد بود.
۴ - معاملات انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت اعم از دولتی، شرکتی و شهرداری و همچنین اوراق تسهیلات مسکن از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳، همانند هفته قبل برقرار خواهد بود.
۵ - فعالیت بازارهای فیزیکی بورسهای کالایی پس از هماهنگی عرضهکنندگان و خریداران با بورس کالایی مربوطه در صورت امکان انجام فعالیتهای بانکی جهت امور خرید و تسویه (عملیات اعتباری و نقل و انتقال وجوه) مطابق انتشار برنامههای عرضه و با رعایت مقررات مرتبط، از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳، همانند هفته قبل برقرار خواهد بود.
۶ - با عنایت به فعالیت شعب بانکی، امور مربوط به تسویه معاملات روزهای قبل با لحاظ شرایط و امکان انجام فرآیند تسویه از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳، همانند هفته قبل برقرار خواهد بود.
۷ - معاملات همه بازارهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ طی روزهای یادشده همانند هفته قبل برقرار خواهد بود. همچنین ساعات انجام معاملات در بورسهای کالایی در چارچوب اطلاعیههای بورس کالایی مربوط در چارچوب مفاد بندهای (۲) و (۵) این اطلاعیه، اعلام خواهد شد.