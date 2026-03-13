قیمت نفت در آستانه ثبت افزایش هفتگی

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، با وجود دست و پا زدن ایالات متحده برای کاهش نگرانی‌ها درباره عرضه و صدور مجوز ۳۰ روزه به کشورها برای خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از روسیه، قیمت نفت روز جمعه (۲۲ اسفند) در آستانه ثبت افزایش هفتگی قرار گرفت.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح روز جمعه به وقت گرینویچ با یک دلار و ۲ سنت یا یک درصد افزایش به ۱۰۱ دلار و ۴۸ سنت برای هر بشکه رسید و در آستانه ثبت رشد هفتگی حدود ۱۰ درصدی قرار گرفت.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا برای تحویل در ماه آوریل با ۹۴ سنت یا یک درصد افزایش، ۹۶ دلار و ۶۷ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد. قیمت نفت آمریکا هم در مسیر ثبت افزایش هفتگی بیش از ۶ درصدی در حرکت است.

مجوز آمریکا به کشورها برای خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از روسیه در حالی صادر شد که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری این کشور، آن را گامی برای برقراری ثبات در بازارهای جهانی انرژی توصیف کرد که تحت‌تأثیر جنگ ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار گرفته‌اند.

اما به گفته تحلیلگران، این اقدام نتوانسته است محدودیت‌های گسترده‌تر عرضه را حل‌وفصل کند.

امریل جمیل، تحلیلگر ارشد بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، گفت: با وجود اقدام‌های مانند معافیت نفتی روسیه و آزادسازی بی‌سابقه ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت به‌منظور آرام کردن بازارها، قیمت‌های نفت برنت در بازار بورس بین‌المللی لندن (ICE) از مرز ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه فراتر رفته و در معامله‌های امروز هم همچنان در حال افزایش است.

جمیل افزود: بازار این اقدام را به‌عنوان راه‌حلی کوتاه‌مدت در نظر می‌گیرد که به ریشه اصلی اختلال در عرضه نمی‌پردازد. اختلاف قیمت ماهانه نفت خام برای ماه‌های آینده نشان‌دهنده برطرف نشدن و تداوم کمبود است.

جمیل گفت: قیمت نفت خام برنت افزایش بیشتری نسبت به نفت خام آمریکا داشته است، زیرا اروپا بیشتر در معرض مسائل امنیت انرژی قرار دارد، این در حالی است که ایالات متحده به‌دلیل تولید داخلی می‌تواند از آسیب‌پذیری خود جلوگیری کند.

یانگ آن، تحلیلگر مؤسسه هایتونگ فیوچرز، گفت: صدور مجوز، نگرانی‌های بازار را کاهش داده است، اما اساسی‌ترین مسئله را حل نخواهد کرد. مهمترین مسئله، احیای کشتیرانی در تنگه هرمز است.

اطلاعیه آمریکا درباره نفت روسیه یک روز پس از آن منتشر شد که وزارت انرژی ایالات متحده اعلام کرد که این کشور به‌منظور کمک به مهار افزایش سرسام‌آور قیمت نفت، ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از ذخیره‌سازی‌های راهبردی برداشت خواهد کرد.

این اقدام هماهنگ با موافقت کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی برای آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخیره‌سازی‌های راهبردی انجام شد.

با این حال، تونی سیکامور، تحلیلگر مؤسسه آی‌جی، در یادداشتی گفت که آرامش زودگذر حاصل از آزادسازی ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت از سوی کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی، با تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه از بین رفت.

قیمت هر دو شاخص نفتی در معامله‌های روز پنجشنبه (۲۱ اسفند) بیش از ۹ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از اوت ۲۰۲۲ رسید.

