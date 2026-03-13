دشمن بداند ما هرگز صحنه را ترک نخواهیم کرد

به گزارش ایلنا، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه جمعی از مدیران این وزارتخانه امروز جمعه ۲۲ اسفندماه, ضمن حمایت از راهبرد مقاومت مردم فلسطین و انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی در گردهمایی بزرگ همبستگی و اتحاد منسجم مردم با بصیرت حضور پیدا کرد.

وزیر صمت، حضور حماسی، انسجام، بصیرت، وحدت، اقتدار و عزت ملت را پاسخی کوبنده به حملات ناجوانمردانه و غیر انسانی آمریکایی- صهیونیستی عنوان کرد.

اتابک ادامه داد: روز جهانی قدس، یادگار گران‌‎سنگ امام خمینی (ره) بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی است که فرصتی سترگ برای تجلی وحدت و همدلی ملت‌های آزاده در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و دفاع از ارزش‌های انسانی و اسلامی فراهم کرده است.

وی ادامه داد: مردم در سراسر کشور با صفوف فشرده راهپیمایی روز قدس، بیعت با امام و رهبر جدید و خون‌خواهی رهبر مظلوم و سید شهیدشان حضرت آیت‌الله «سیدعلی خامنه‌ای» را فریاد زدند که نشانگر انسجام، بصیرت، وحدت، اقتدار و عزت ایران اسلامی است.

وزیر صمت، با تاکید بر اینکه جنگ رمضان و تهدید دشمن تاثیری بر انسجام و بصیرت مردم ندارد، عنوان کرد: کسانی که تصور باطل از ملتمان داشتند خالی از هوش و فراست هستند زیرا مردم امروز با حضور حماسی، اقتدار و شجاعت را به نمایش گذاشتند.

وی تاکید کرد: باید به مردمان افتخار کنیم که با این شور حماسی، همدلی و همبستگی خود، اقتدار و عزت را به دشمنان گوشزد کردند و دشمن را به زانو درآوردند.

اتابک با بیان اینکه ما پیروز جنگ هستیم، یادآور شد: از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد و دشمن روزبه‌روز خوارتر و زبون‌تر خواهد شد.

وی عنوان کرد: با اینکه بخش صنعت، در موشک باران دشمن، مورد اصابت قرار گرفت اما تولیدکنندگان به‌صورت دو تا سه شیفت فعال هستند تا مایحتاج مردم را تامین کنند. ما نیز در دایره خدمت‌رسانی، هرچه در توان داریم به کار خواهیم گرفت.

وزیر صمت در ادامه تاکید کرد: دشمن بداند ما هرگز صحنه را ترک نخواهیم کردم و لباس خفت و خواری را بر تن دشمن می‌پوشانیم.

وی ضمن انتقاد از حمله ناجوانمردانه و غیر انسانی آمریکا-صهیونیستی به ایران تاکید کرد که در هیج جای تاریخ نمی‌بینید که به مدارس دخترانه حمله کنند و سازمان‌های بین‌المللی واکنش نشان ندهند.

