پیام مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به مناسبت روز قدس

به گزارش ایلنا؛ محمدشریعتمداری، در پیامی ضمن دعوت از آحاد مردم برای حضور پرشور در مراسم روز جهانی قدس گفت: ما سنگرداران جبهه اقتصاد همگام با آحاد ملّت ایران و ملل مسلمان و آزاده جهان در این مناسبت باشکوه شرکت خواهیم کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

روز جهانی قدس در فضای مبارزه حماسی ملت ایران با جبهه سلطه و ستم نشانه‌های امیدبخش از دگرگونی مسیر تاریخ منطقه را در بر دارد.

نماد درخشانی که قریب نیم قرن پیش بنیانگذار انقلاب بنام روز قدس ترسیم کرد، در سایه هدایت هوشمندانه رهبر شهید انقلاب اکنون به نهالی برومند و پرصلابت تبدیل شده است.رژیم ستم‌پیشه‌ که قریب هشت دهه سرزمین‌های اسلامی را آماج سیاه‌ترین جنایات قرار می‌داد و جهان عرب و جامعه بین‌المللی را مرعوب قدرت نظامی خویش ساخته بود اکنون در مصاف با جبهه جان‌فشان مقاومت از ایران تا عراق و لبنان و یمن و زمینگیر شده است.

حقیقت روشن‌ در جریان مبارزات امروز خاورمیانه که ناظران جهانی آن را به صد زبان روایت می‌کنند، فروریختن معادله شکست‌ناپذیری ارتش صهیونی است. حال در آخرین جمعه ماه مبارک، در پرتو پایمردی فرزندان پاکباخته ایران زمین، روح امید به پایان اشغالگری و زورمداری در کالبد ملت مظلوم و رنجور فلسطین دمیده شده و خاورمیانه و جهان اسلام از پی ناکامی تهاجم بزرگ اردوگاه سلطه‌ استکبار و صهیونیسم به سوی افق‌های روشن رهایی در حرکت است.

ما سنگرداران جبهه اقتصاد همگام با آحاد ملّت ایران و ملل مسلمان و آزاده جهان در این مناسبت باشکوه شرکت خواهیم کرد و همگان را به مشارکت در این رویداد دشمن شکن دعوت می کنیم .

محمد شریعتمداری، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

