آغاز توزیع میوه شب عید در میادین تره بار

به گزارش ایلنا، پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد؛ متناسب با وضعیت بازار محصولات و مواد غذایی در استان های مختلف، توزیع میوه مخصوص شب عید در شماری از استان ها آغاز شده و به مرور در سایر استان ها نیز عرضه خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان های تعاون روستایی و جهاد کشاورزی استان های کهگیلویه و بویراحمد، قم، قزوین، سمنان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و مرکزی توزیع میوه تنظیم بازاری شب عید از این هفته آغاز می شود. توزیع میوه ایام پایان سال در کردستان که از دیروز چهارشنبه در ۱۲۰ مرکز توزیع استان آغاز شده نیز در روزهای آینده متناسب با نیاز بازار ادامه خواهد داشت.

به گفته غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی اختیارات لازم برای تامین محصولات غذایی به استان ها تفویض شده و رؤسای سازمان‌ جهاد کشاورزی در سراسر کشور ماموریت دارند به صورت میدانی بازار، میادین و فروشگاه‌ها را بازدید کنند.

وزیر جهاد کشاورزی در این باره تصریح کرد: همه کالاهای مورد نیاز بازار شب عید از میوه تا گوشت و مرغ به صورت کامل تأمین و ذخیره سازی شده و فعالیت شبکه توزیع در سراسر کشور آغاز شده است.

نوری افزود: طبق تأکیدات دولت، نظارت دقیق بر تأمین و عرضه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در دستور کار تمامی استانداران قرار دارد.