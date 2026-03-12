به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، کریس رایت روز چهارشنبه (۲۰ اسفند) اعلام کرد: آمریکا با هدف کاهش رشد قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی به‌دلیل تنش‌های خاورمیانه، ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از ذخیره‌سازی‌های راهبردی برداشت می‌کند.

رایت گفت که این آزادسازی بخشی از آزادسازی گسترده‌تر ۴۰۰ میلیون بشکه‌ای نفت است که ۳۲ کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اوایل روز چهارشنبه با آن موافقت کرده بودند.

رایت افزود: برداشت نفت از ذخیره‌سازی‌های راهبردی از هفته آینده آغاز می‌شود و تحویل آن حدود ۱۲۰ روز طول می‌کشد.

حمله ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران از ۲۸ فوریه (نهم اسفند) آغاز شد. تهران هم در واکنش به این اقدام تجاوزکارانه، مواضع آمریکا را هدف حمله قرار داده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی درباره ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت، گفت که واشینگتن مقدار کمی از آن برداشت خواهد کرد.

وزیر انرژی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: ایالات متحده در نظر دارد که در سال آینده میلادی این مقدار برداشت را با حدود ۲۰۰ میلیون بشکه نفت در ذخیره‌سازی‌های راهبردی جایگزین کند.

