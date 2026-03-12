به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه (۲۱ اسفند) همزمان با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و افزایش نگرانی‌ها از تداوم درگیری‌های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، که می‌تواند به اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز منجر شود، با رشد همراه بود.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه صبح روز پنجشنبه به وقت گرینویچ با ۵ دلار و ۹۵ سنت یا ۶.۴۷ درصد افزایش به ۹۷ دلار و ۹۳ سنت برای هر بشکه رسید، در حالی که در ساعت‌های اولیه معاملات بازار نفت قیمت این شاخص به ۱۰۰ دلار برای هر بشکه رسیده بود.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۵ دلار و ۲۵ سنت یا ۶ درصد افزایش ۹۲ دلار و ۵۰ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

قیمت نفت خام شاخص برنت در معامله‌های روز دوشنبه (۱۸ اسفند) به ۱۱۹ دلار و ۵۰ سنت برای هر بشکه و بالاترین سطح از اواسط سال ۲۰۲۲ رسیده بود، اما پس از ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه جنگ علیه ایران می‌تواند به زودی پایان یابد، کاهش یافت.

آژانس بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه یک روز پس از تأیید آزادسازی‌ بی‌سابقه ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخیره‌سازی‌های راهبردی، اعلام کرد: جنگ در خاورمیانه سبب بزرگترین اختلال در عرضه نفت در تاریخ بازارهای جهانی می‌شود.

این نهاد در تازه‌ترین گزارش ماهانه‌اش درباره بازار نفت اعلام کرد: کشورهای حاشیه خلیج فارس در نتیجه تنش‌ها در خاورمیانه، مجموع تولید نفت خود را حداقل ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش داده‌اند که معادل حدود ۱۰ درصد از تقاضای جهانی است.

جان ایوانز، تحلیلگر مؤسسه پی‌وی‌ام (PVM)، در این باره گفت: قیمت‌گذاری در بازار با کمی تردید به برنامه آزادسازی ذخیره‌سازی‌های راهبردی کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی می‌نگرد، زیرا جدول زمانی آن مشخص نشده است.

وی افزود: که فرض می‌شود برداشت از ذخیره‌سازی‌ها ۹۰ روز طول بکشد که معادل روزانه حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه است.

گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت خام برنت در ماه‌های مارس و آوریل به طور میانگین ‌۹۸ دلار برای هر بشکه باشد و سپس تا سه‌ماه چهارم به ۷۱ دلار برسد، اما همچنین هشدار می‌دهد در یک سناریوی ریسک افزایش، که در آن جریان نفت از طریق تنگه هرمز به مدت یک ماه مختل می‌شود، میانگین قیمت نفت در ماه‌های مارس و آوریل می‌تواند به ۱۱۰ دلار برسد.

تحلیلگران مؤسسه مالی آی‌ان‌جی (ING) گفتند: تنها راه برای کاهش پایدار قیمت نفت، عبور نفت از تنگه هرمز است، انجام نشدن این کار به این معناست که اوج قیمت نفت در بازارهای هنوز در پیش است.

همچنین در بخش عرضه، منابع روز پنجشنبه گفتند: چین در ماه مارس دستور ممنوعیت فوری صادرات سوخت را صادر کرده است که گامی دیگر برای جلوگیری از کمبود احتمالی سوخت داخلی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به شمار می‌آید.

