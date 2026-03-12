اطلاعیه تشکل ملی کشتیرانی ایران در پی ادعاهای واهی آمریکا درباره بنادر کشور

به گزارش ایلنا، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درپی ادعای مطرح‌شده از سوی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مبنی بر مخفی‌شدن شناورهای نظامی ایران در بنادر اقتصادی ضمن تکذیب این مسئله لازم می دانیم چند نکته را به اطلاع ملت شریف ایران و جامعه بین الملل برسانیم.

اول، جامعه دریایی و بندری کشور با محوریت پررنگ بخش خصوصی خدمات رسانی در بنادر را با جدیت دنبال کرده است تا آسیبی به سفره مردم از این طریق وارد نگردد.

دوم، در همین راستا و با تمرکز بر تسهیل آمد و شد کالاها از همه دستگاه ها و ارگان های ذیربط از جمله سازمان بنادر، بیمه ها، گمرک، شرکت های حمل و نقل و … انتظار داریم با توجه به این شرایط جریان حمل و نقل کالاها را سرعت و بهبود بخشیده و با تسهیل کار این شریان مهم، از آسیب به معیشت مردم شریف ایران جلوگیری گردد.

سوم، فعالیت صنعت لجستیک کشور به ویژه بنادر و دریا نوردی، برپایه خدمت رسانی به مردم غیر نظامی می باشد و از این طریق سعی نموده تا جریان پایدار حمل و نقل کالا حفظ گردد؛ فلذا استفاده نظامی از این صنعت مغایر با قوانین بین المللی می دانیم و ما هم بعنوان بخش خصوصی بازیگر اصلی این صحنه خدمت، به خوبی از آن آگاه هستیم.

چهارم، فعالیت و در بنادر و اسکله های کشور با روند معمول خود درجریان است و تا این لحظه مشکلی برای تخلیه، بارگیری و… کالا ها در بنادر وجود ندارد.

در انتها ضمن آرزوی پیروزی برای جبهه مقاومت، به ملت شریف ایران این اطمینان را می دهیم که بخش خصوصی در سنگر های لجستیکی کشور با فعالیتی جهادگونه تمام قد در صحنه خدمت رسانی در هر لحظه و هر شرایطی خواهد بود.

انتهای پیام/