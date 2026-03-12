آسیب به ۲۲۹ نقطه از برق تهران/ پایداری کامل شبکه
کد خبر : 1761516
به گزارش ایلنا، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اعلام کرد: ۲۲۹ نقطه از شبکه برق که در پی حملات دشمن آسیب دیده بود، به طور کامل رفع عیب و بازسازی شده است.
۲۵۰ اکیپ فنی و عملیاتی به صورت شبانهروزی در سطح استان برای پایداری شبکه در حالت آمادهباش هستند.
در حال حاضر وضعیت شبکه توزیع در تمامی شهرستانهای استان تهران مطلوب است و خدماترسانی به مشترکان با قدرت ادامه دارد.
