آسیب به ۲۲۹ نقطه از برق تهران/ پایداری کامل شبکه

به گزارش ایلنا، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اعلام کرد: ۲۲۹ نقطه از شبکه برق که در پی حملات دشمن آسیب دیده بود، به طور کامل رفع عیب و بازسازی شده است.

۲۵۰ اکیپ فنی و عملیاتی به صورت شبانه‌روزی در سطح استان برای پایداری شبکه در حالت آماده‌باش هستند.

در حال حاضر وضعیت شبکه توزیع در تمامی شهرستان‌های استان تهران مطلوب است و خدمات‌رسانی به مشترکان با قدرت ادامه دارد.

