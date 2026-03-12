پایداری شبکه برق استان تهران در اوج نبرد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از پایداری کامل شبکه برق در سراسر استان خبر داد و اعلام کرد: با وجود حملات و خسارات وارده در جریان جنگ رمضان، همه نقاط آسیبدیده در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی شدهاند.
به گزارش ایلنا، اکبر حسنبکلو با اشاره به آمادگی پیشدستانه این شرکت در برابر تهدیدات اخیر اظهار داشت: با آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با بهرهگیری از سناریوهای پیش بینی شده پدافند غیرعامل، بلافاصله وارد مرحله عملیاتی شد. بدین منظور، ۲۵۰ اکیپ فنی-اجرایی، در سطح استان سازماندهی شده و به صورت شبانهروزی آماده رفع هرگونه اختلال در شبکه توزیع برق هستند.
وی با اشاره به خسارت وارده شده در پی حملات دشمن، افزود: در روزهای اخیر، ۲۲۹ نقطه از شبکه برق استان تهران بر اثر حملات مستقیم دچار آسیب و خسارت شده بود که با مجاهدت اکیپهای عملیاتی، تمامی این نقاط رفع عیب و بازسازی شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران وضعیت شبکه توزیع برق در شهرستانهای استان تهران را مطلوب توصیف کرد و با اشاره به آمادگی صد در صدی نیروهای فنی-اجرایی این شرکت به مشترکان اطمینان داد که ارائه خدمات شایسته به مردم غیرتمند استان تهران با قدرت و قوت ادامه دارد.