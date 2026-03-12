نظارت بی‌وقفه بر سلامت غذایی جامعه

نظارت بی‌وقفه بر سلامت غذایی جامعه
رئیس سازمان دامپزشکی اعلام کرد؛ نیاز یک سال واکسن و داروهای دام و طیور ذخیره سازی شده و نظارت بر حفظ سلامت غذایی جامعه با قاطعیت ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، علیرضا رفیعی‌پور با بیان اینکه بیماری های عمومی و اصلی دام و طیور از جمله تب برفکی و آنفلوانزای پرندگان بطور کامل در کنترل قرار دارد، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۳ میلیون دوز واکسن برای دام‌های سنگین و حدود ۹۷ میلیون دوز برای واکسیناسیون دام سبک مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر نیز ۱۴ میلیون دوز واکسن تب برفکی وارداتی و ۳.۵ میلیون دوز واکسن تولید داخل توزیع شده و در چرخه مصرف قرار دارد.

رفیعی‌پور درباره ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نیز گفت: این بیماری طی ۷۲ ساعت از بروز تا واکسینه پایان می‌یابد، زیرا از زمان گزارش بیماری بلافاصله مرغداری قرنطینه شده و معدوم سازی با هر تعداد مرغ یا نژاد انجام می‌شود و به دلیل پوشش بیمه، خسارات معدوم سازی نیز پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه بیش از ۳۲۰ قلم دارو دام و طیور در کشور تولید می‌شود درباره تامین واکسن و داروی مورد نیاز دام و طیور نیز اظهار داشت: داروها، واکسن ها و مکمل های آماده مصرف، برای ۳ تا ۷ ماه در کشور ذخیره‌سازی شده و علاوه بر آن، مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات دارو سازی نیز به میزان مصرف یک سال در انبارها موجود است.
رفیعی پور درباره اقدامات دامپزشکی در هفته های اخیر گفت: مراقبت از سلامت غذایی مردم تکلیف ذاتی همکاران ما در دامپزشکی است و این وظیفه در شرایط فعلی با جدیت و قاطعیت مضاعفی پیگیری می شود.

