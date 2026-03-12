تداوم خدمات بندری برای تأمین امنیت غذایی کشور/واکنش به تهدیدها علیه بنادر
رئیس انجمن بنادر ایران با اشاره به ماهیت تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی و نقش بخش خصوصی در اداره بنادر تجاری کشور، گفت فعالیتهای بندری و دریایی در چارچوب قوانین و استانداردهای بینالمللی انجام میشود و جامعه دریایی و بندری کشور بهصورت شبانهروزی برای تداوم زنجیره تأمین کالا در حال خدمترسانی است.
به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، محمدمهدی حسنزاده، رئیس انجمن بنادر ایران، در گفتوگوی زنده با شبکه خبر اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی اداره بنادر کشور، یک سازمان کاملاً تخصصی در حوزه دریایی و بندری است و به جهت ترکیب مشتریانی که دارد، یعنی مشتریان داخلی و بینالمللی اعم از کشتیرانی داخلی و خارجی و صاحبان کالا، تمام فعالیتهایش در چارچوب قوانین و مقررات بینالمللی انجام میشود.
وی افزود: این سازمان از جمله نهادهایی است که با نرمها و استانداردهای بینالمللی کار میکند و فعالیتهای آن مبتنی بر ضوابط و مقررات شناختهشده در حوزه دریانوردی و بندری است.
اداره بنادر تجاری کشور توسط بخش خصوصی
رئیس انجمن بنادر ایران ادامه داد: امروزه تمامی بنادر تجاری کشور توسط بخش خصوصی اداره میشوند؛ چه بنادری که کاملاً توسط بخش خصوصی احداث و ساخته شدهاند، اعم از اینکه در زیرساختها و روساختها سرمایهگذاری کرده باشند، و چه بنادری که زیرساختها توسط دولت ایجاد شده و بخش خصوصی در احداث، ساخت ترمینالها و تأمین تجهیزات سرمایهگذاری کرده است و حتی بنادری که صرفاً اپراتوری و بهرهبرداری هستند.
حسنزاده تصریح کرد: بنابراین میتوان گفت تمامی بنادر کشور به شکلی خصوصی هستند و توسط بخش خصوصی اداره میشوند و دولت به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظیفه تنظیمگری و نظارت را بر عهده دارد.
تداوم خدمات بندری برای تأمین امنیت غذایی کشور
وی با اشاره به فعالیت مستمر جامعه بندری و دریایی کشور گفت: در بنادر کشور بهطور مستمر حضور داریم و با اعضای انجمن در ارتباط هستیم. جامعه دریایی و بندری کشور به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند تا امنیت غذایی کشور، که بخش عمدهای از کالاهای ورودی از طریق زنجیره تأمین کالا تأمین میشود، که امیدواریم در این بنادر با قدرت و صلابت ادامه داشته باشد.
رئیس انجمن بنادر ایران تأکید کرد: تمامی این فعالیتها در چارچوب رعایت کامل الزامات قانونی، ایمنی و امنیتی انجام میشود.
استمرار عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر کشور
حسنزاده ادامه داد: مأموریت اصلی و هدف سازمان بنادر و همینطور جامعه بندری و دریایی کشور، ورود و خروج کالا و حملونقل دریایی و حفظ جریان پایدار انتقال کالا، بهویژه کالاهای اساسی است.
وی گفت: در حال حاضر تمامی عملیات تخلیه و بارگیری کالاها و ارائه خدمات لجستیکی در کلیه مناطق کشور با رعایت همه ضوابط و استانداردهای بینالمللی در حال انجام است.
وی افزود: اعضای انجمن بنادر خصوصی ایران و جامعه بندری و دریایی کشور تلاش میکنند تداوم خدمات حیاتی در زنجیره تأمین کالا بدون وقفه ادامه داشته باشد.
واکنش به تهدیدها علیه بنادر
در ادامه این گفتوگو، از حسنزاده پرسیده شد: دشمن تهدید کرده که این بنادر را مورد حمله قرار میدهد. در این باره هم ممکن است توضیح بدهید؟ رئیس انجمن بنادر ایران در پاسخ گفت: امیدوارم این موضوع در حد تبلیغات باشد. به هر حال امپراتوری رسانه در اختیار آنهاست، اما منطق چنین موضوعی قابل درک نیست.
وی افزود: فعالیتهایی که در بنادر انجام میشود ماهیت تجاری و اقتصادی دارد و کالاهای اساسی وارد میشود و این فعالیتها مطابق با استانداردهای بینالمللی انجام می شود.