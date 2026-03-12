واردات ۵ هزار و ۷۰۰ تن برنج در یک روز

گمرک ایران در اطلاعیه‌ای آخرین وضعیت ترخیص و واردات کالا را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه گمرک  ایران  اهم اقدامات و عملکرد گمرک در ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۴ آمده است: با تلاش شبانه روزی کارکنان گمرک در ۲۴ ساعت گذشته ترخیص قطعی بیش از ۹۲ هزار و ۳۹۰ تن کالای اساسی انجام و جهت تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم روانه کشور شد؛ بنابراین اطلاعیه کالا‌های اساسی ترخیص شده از گمرکات در ۲۴ ساعت گذشته به طور عمده به ذرت با ۴۴ هزار و ۶۰۴ تن، جو با ۲۰ هزار و ۹۱۳ تن، کنجاله سویا با ۶ هزار و ۶۱۳ تن، برنج با ۵ هزار و ۷۰۸ تن، گندم با ۵ هزار و ۶۸۵ تن، روغن خام با ۵ هزار و ۵۹۱ تن، حبوبات با ۶۸۱ تن، دانه‌های روغنی با ۵۸۵ تن، گوشت قرمز با ۴۷۶ تن، شکر با ۹۸ تن و دارو و تجهیزات پزشکی با ۴ تن اختصاص دارد و سهم سایر کالای اساسی یک هزار و ۴۳۲ تن است.

در این اطلاعیه تأکید شده است: استمرار در خدمات‌رسانی شبانه‌روزی گمرکات اجرایی کشور و تسهیل در واردات کالا‌های اساسی و ضروری به کشورمان، تداوم روند صادرات و ترانزیت همچنان در دستور کار گمرکات کشور قرار دارد.

