شل و توتالانرژی برای تحویل الانجی قطر وضع اضطراری اعلام کردند
شل، توتال انرژی و دیگر مشارکتکنندگان در طرحهای تولید الانجی قطر برای تحویل محمولههای متعهدشده به مشتریان، وضع اضطراری اعلام کردند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، سه منبع روز چهارشنبه به رویترز گفتند: چند شرکت خارجی از جمله شل، توتال انرژی و شماری از شرکتهای آسیایی که گاز طبیعی مایعشده (الانجی) تولیدی کارخانههای مایعسازی گاز شرکت قطر انرژی را با عنوان خریداران فرعی میخریدند برای تحویل محمولههای متعهدشده به مشتریان وضع اضطراری اعلام کردهاند.
قطر، دومین صادرکننده بزرگ الانجی جهان پس از آمریکا، هفته گذشته از توقف فعالیت تأسیسات خود با ظرفیت تولید سالانه ۷۷ میلیون تن خبر داد و برای تحویل محمولههای الانجی وضع اضطراری اعلام کرد.
شل و توتال انرژی همکاریهای بلندمدتی با شرکت قطر انرژی دارند و در پروژه عظیم توسعه میدان گازی شمالی این شرکت قطری که هدف آن افزایش ظرفیت تا سال ۲۰۲۷ است، شریک هستند.
تحلیلگران پیشبینی میکنند شل سالانه ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن الانجی قطر را دریافت میکند، در حالی که توتال انرژی سالانه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن را دریافت و تحویل مشتریان خود در سراسر جهان داده است.
سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر، هفته گذشته به فایننشال تایمز گفت: حتی اگر تنشهای خاورمیانه امروز پایان یابد، بازگشت به تحویلهای عادی هفتهها تا ماهها طول خواهد کشید.
منابع هفته گذشته به رویترز گفتند که در اطلاعیههای وزارت انرژی قطر که برای مشتریان ارسال شده، آمده است که تحویلهای الانجی برای ماه مارس تحت تأثیر قرار نمیگیرد و تأثیر آن از ماه آوریل احساس خواهد شد.