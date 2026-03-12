به گزارش ایلنا از خبرگزاری بلومبرگ، بزرگترین کارخانه صادرکننده گاز طبیعی مایع‌شده‌ (ال‌ان‌جی) جهان در قطر برای پنج روز هیچ محموله‌ای صادر نکرده است و این طولانی‌ترین بازه زمانی در داده‌های جمع‌آوری شده از سال ۲۰۰۸ تاکنون به شمار می‌آید که تهدیدی برای افزایش بیشتر قیمت این سوخت پاک است.

طبق تحلیل بلومبرگ از داده‌های ردیابی کشتی‌ها از سوی مؤسسه کپلر، برای پنج روز است که هیچ شناور ویژه حمل ال‌ان‌جی از تأسیسات «رأس‌ لفان» قطر خارج نشده است.

پس از ۲۸ فوریه (نهم اسفند) زمانی که ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی حمله‌ها علیه ایران را آغاز کردند، هیچ شناور ویژه حمل ال‌ان‌جی از تنگه هرمز عبور نکرده است.

تعطیلی بی‌سابقه کارخانه مایع‌سازی «رأس‌ لفان» که حدود ۲۰ درصد از ال‌ان‌جی جهان را تأمین می‌کند، در اوایل هفته گذشته به‌دلیل مشکلات عبور از تنگه هرمز رخ داد و این اتفاق منجر به افزایش قیمت گاز در اروپا و آسیا شد.

تأسیسات مایع‌سازی گاز «رأس‌ لفان» پس از توقف تولید، تعدادی انگشت‌شمار محموله بارگیری کرده که احتمال دارد از مخازن برداشت شده و آخرین بار هم مربوط به ۱۵ اسفند بوده است.

بیشتر محموله‌های ال‌ان‌جی قطر به مشتریان آسیایی عرضه می‌شود، اکنون آسیایی‌ها به‌دنبال یافتن منابع جایگزین یا کاهش عرضه به مصرف‌کنندگان نهایی مانند کارخانه‌های تولید کود و صنایع هستند.

توقف بلندمدت تولید ال‌ان‌جی در قطر، عرضه در بازار جهانی را محدودتر می‌کند و می‌تواند سبب کمبود در کشورهای نوظهورِ دچار تنگنای مالی شود.

