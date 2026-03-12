تولید نفت ایران در ماه فوریه ۳۴ هزار بشکه‌ افزایش یافت

به گزارش ایلنا به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تولید نفت ۱۲ کشور عضو این سازمان بر اساس تازه‌ترین گزارش (ماه مارس ۲۰۲۶)، در ماه فوریه ۲۰۲۶ (بهمن - اسفند)، درمجموع ۲۸ میلیون و ۶۳۰ هزار بشکه در روز بوده که نسبت به ماه ژانویه (دی - بهمن)، ۱۶۴ هزار بشکه در روز افزایش داشته است.

تولید نفت ایران در ماه فوریه، روزانه ۳۴ هزار بشکه افزایش یافته و به ۳ میلیون و ۱۷۶ هزار بشکه در روز رسیده است. میانگین تولید روزانه نفت ایران در سال ۲۰۲۵ برابر با ۳ میلیون و ۲۶۳ هزار بشکه و در سال ۲۰۲۴ برابر با ۳ میلیون و ۲۵۷ هزار بشکه بوده است.

عربستان با تولید روزانه ۱۰ میلیون و ۱۱۰ هزار بشکه و عراق با تولید روزانه ۴ میلیون و ۱۸۸ هزار بشکه تولیدکنندگان بزرگ اوپک در ماه فوریه بودند.

اعضای اوپک‌پلاس نیز در ماه فوریه روزانه ۱۴ میلیون و ۹۲ هزار بشکه تولید کرده‌اند که نسبت به تولید ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار بشکه‌ای در ماه ژانویه، ۲۸۲ هزار بشکه افزایش داشته است. در این بین قزاقستان با ۲۹۳ هزار بشکه در روز بیشترین افزایش تولید را در ماه فوریه تجربه کرده است.

درمجموع تولید روزانه نفت خام کشورهای عضو اوپک‌ و متحدانش در ماه فوریه به ۴۲ میلیون و ۷۲۲ هزار بشکه رسید که نسبت به ماه ژانویه (۴۲ میلیون و ۲۷۶ هزار بشکه) ۴۴۵ هزار بشکه‌ افزایش داشته است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک، قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه فوریه نسبت به ماه ژانویه، ۵ دلار و ۷۲ سنت افزایش یافته است. قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه فوریه، ۶۶ دلار و ۵۹ سنت ثبت شد، در حالی‌ که این رقم در ماه ژانویه، ۶۰ دلار و ۸۷ سنت برای هر بشکه بود. میانگین قیمت نفت‌ خام سنگین ایران در سال ۲۰۲۵، ۷۸ دلار و ۵۸ سنت بوده است.

قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه فوریه به ۶۷ دلار و ۹۰ سنت برای هر بشکه رسید که این مقدار، ۵ دلار و ۵۹ سنت بیشتر از ماه ژانویه است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک (مارس)، تقاضای جهانی نفت خام برای سال ۲۰۲۷ با روزانه یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه افزایش همراه خواهد بود. مجموع تقاضای نفت جهان برای سال ۲۰۲۷، ۱۰۷ میلیون و ۸۷۰ هزار پیش‌بینی شده است.

