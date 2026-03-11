به گزارش ایلنا،سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: جامعه دریایی و بندری کشور به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند تا امنیت غذایی کشور و زنجیره تأمین کالاها با قدرت و صلابت ادامه یابد. این تلاش‌ها در چارچوب رعایت کامل الزامات ایمنی و امنیتی صورت می‌پذیرد.

این سازمان هدف اصلی فعالیت‌های خود را تسهیل حمل‌ونقل دریایی و حفظ جریان پایدار کالاهای اساسی برای تأمین امنیت غذایی کشور اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: تمام عملیات تخلیه، بارگیری و خدمات لجستیکی در بنادر ایران منطبق با ضوابط ایمنی، امنیتی و بازرگانی بین‌المللی انجام می‌شود. جامعه دریایی و بندری کشور با ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختللف تلاش می‌کند تداوم خدمات حیاتی در زنجیره تأمین ملی بدون وقفه تداوم یابد.

این سازمان تأکید کرد بنادر ایران صرفاً با اهداف تجاری و اقتصادی مشغول فعالیت هستند. عملکرد بنادر بر پایه شفافیت عملیاتی، رعایت کامل الزامات ایمنی و استانداردهای جهانی حمل‌ونقل دریایی اداره می‌شود.

هم‌زمان با انتشار بیانیه سازمان بنادر، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، سردار ابوالفضل شکارچی، در گفت‌وگویی تلویزیونی، ادعای مطرح‌شده از سوی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مبنی بر «مخفی‌شدن شناورهای نظامی ایران در بنادر اقتصادی» را به‌صورت کامل تکذیب کرد.

وی این ادعا را «کذب و غیرواقعی» خواند و تصریح کرد: هیچ‌یک از شناورهای نظامی در بنادر تجاری و اقتصادی کشور حضور ندارند.

سخنگوی نیروهای مسلح با اشاره به آمادگی کامل نیروهای دفاعی کشور توضیح داد:در صورت هرگونه تهدید عملی علیه بنادر ایران، پاسخ متقابل و قاطع در چارچوب دفاع مشروع داده خواهد شد.

بر اساس اعلام رسمی نهادهای مسئول، فعالیت بنادر و اسکله‌های تجاری کشور با ثبات کامل و در شرایط ایمن ادامه دارد.

