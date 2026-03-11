هشدار وزیر جهاد کشاورزی به فائو درباره تامین امنیت غذایی منطقه
وزیر جهاد کشاورزی به فائو درباره تامین امنیت غذایی منطقه هشدار داد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به کودونگیو، مدیر کل سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل( فائو) نوشت:

نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل از یک هفته پیش (شنبه ۲۸ فوریه) با زیرپاگذاشتن و نقض همه قوانین و معاهدات بین‌المللی به کشور ما حمله کردند.  

متجاوزان آمریکایی و اسراییلی با به شهادت رساندن مرجع عالیقدر و رهبر معظم، فرماندهان نظامی و همچنین بیش از ۱۶۵ دانش‌آموز کودک در یک مدرسه ابتدایی و همچنین بمباران و موشکباران بیمارستان‌ها، مدارس و اماکن عمومی و مسکونی و کشتن مردم بیگناه و غیرنظامیان در ۱۰ روز گذشته، نشان دادند به هیچ هنجار بین‌الملی، قاعده اخلاقی و انسانی پایبند نیستند.

متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی با گسترش دامنه جنگ به پهنه سرزمینی ایران و حمله به زیرساخت‌های راهبردی در تلاش هستند روند تولید و تامین و شبکه توزیع محصولات کشاورزی و دامداری کشور ما را مختل کنند، شبکه‌ای که امنیت غذایی حدود ۹۰ میلیون مردم ایران و بخشی از نیاز حدود ۳۰۰ میلیون از شهروندان کشورهای منطقه غرب آسیا، اوراسیا را که شرکای اقتصادی و تجاری ایران هستند، تأمین می‌کند.

اکنون حمله و تخریب محورهای مواصلاتی جاده‌ای و حمل‌ونقل هوایی و دریایی به صورت مستقیم معاهدات بین‌المللی مبنی بر "ممنوعیت تحریم و تهدید غذایی" را هدف گرفته و معیشت مردم، تغذیه، بهداشت و سلامت خانواده‌ها را با خطر مواجه کرده است، رفتاری که در سه سال گذشته رژیم اشغالگر اسرائیل با جنگ و تجاوز وحشیانه در منطقه غزه، اقدام به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت کرد و متاسفانه سکوت سازمان‌های بین‌المللی منجر به شگفتی، اعتراض وجدان‌های بیدار و آزادی‌خواهان جهان شد.

در حال حاضر هم سکوت، تبعیض و رفتار دوگانه سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی در مقابل تجاوز آشکار و قانون‌شکنی‌های متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی به جمهوری اسلامی ایران نیز جای تاسف دارد و انتطار می‌رود سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) با موضع‌گیری شفاف ضمن محکومیت تجاوز به ایران از مسیرهای قانونی و رسمی هشدارهای لازم را به بانیان این جنگ‌افروزی نسبت به عواقب خطرناک آن اعلام کنند. 

در این شرایط حساس که آتش جنگ کل منطقه غرب آسیا و حوزه خلیج فارس را در برگرفته، لازم است سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد به صورت فعال نقش اثربخش‌تری برای توقف جنگ و کاهش آثار منفی آن بر تولید و توزیع محصولات کشاورزی، کسب‌و‌کارها، صنایع غذایی، تجارت و اقتصاد کشاورزی در محافل و مجامع منطقه ای و جهانی ایفا کند. 

در پایان امیدوارم سایه شوم جنگ و تجاوز در هیچ جای جهان گسترده نشود و جنگ‌طلبان و جنگ‌افروزان و اشغالگران سلاح‌های خود را کنار بگذارند و به کنوانسیون‌ها، معاهدات، قواعد بین‌المللی، به استقلال، حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها خارح از قطب‌بندی‌های ‌نخ‌نمای خود احترام بگذارند.

 

