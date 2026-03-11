خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جایگزینی قطار به‌جای پرواز برای جابه‌جایی حجاج ایرانی

جایگزینی قطار به‌جای پرواز برای جابه‌جایی حجاج ایرانی
کد خبر : 1761251
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن، از فراهم‌سازی شرایط اعزام حجاج بیت‌الله‌الحرام با قطارهای مسافری خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید محسن طباطبایی، مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن گفت: با توجه به لغو پروازها در پی حملات رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان و بنا بر درخواست رسمی سازمان حج و زیارت، شرکت راه‌آهن با بسیج امکانات خود از تاریخ ۱۳ تا ۲۱ اسفند ماه جاری، مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل زائران را از طریق قطار فراهم کرده است. 

به گفته طباطبایی، در بازه زمانی یادشده ۲۲۹۱ صندلی برای جابجایی زائران گرامی از طریق قطارهای ویژه از خرمشهر به مقاصد تهران و مشهد مقدس ایجاد شده است. 

مدیرکل برنامه‌ریزی راه‌آهن ضمن قدردانی از همکاری بخش‌های مختلف صنعت ریلی خاطرنشان کرد: این اقدام، جلوه‌ای از آمادگی شبکه ریلی کشور برای خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی و استمرار جریان حمل‌ونقل عمومی در مسیرهای حیاتی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل