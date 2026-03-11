ساختمان بانک سپه هدف حملات شب گذشته قرار گرفت
یکی از ساختمان های بانک سپه هدف حمله موشکی رژیم صهیونستی آمریکائی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا؛ اعلام کرد: پیرو اطلاعیههای قبلی بانک سپه طی ساعات پایانی شب گذشته تمام خدمات حضوری و غیرحضوری بانک به پایداری رسید و عملیاتی شد و کارکنان بانک درحال انجام وظیفه بودند که متاسفانه حوالی ساعت یک بامداد یکی از ساختمانهای بانک سپه هدف حمله موشکی دشمن قرار گرفت.
بانک سپه اعلام کرد: در ساعات پایانی شب گذشته تمام خدمات حضوری و غیرحضوری بانک به پایداری رسید و عملیاتی شد و کارکنان بانک درحال انجام وظیفه بودند که متاسفانه حوالی ساعت یک بامداد یکی از ساختمانهای بانک سپه هدف حمله موشکی دشمن قرار گرفت.
تیمهای فنی درحال بررسی و رفع مشکلات به وجود آمده هستند؛ اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.