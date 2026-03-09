به گزارش ایلنا؛ بانک سپه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ ضمن عرض پوزش بابت بروز تأخیر در ارائه خدمات بانکی، به اطلاع هموطنان و مشتریان گرامی بانک سپه می‌رساند، هم اکنون ارائه خدمات بانکی از طریق دستگاه‌های عابربانک و پایانه‌های فروشگاهی (POS) طبق روال عادی فراهم است و طی ساعات آتی، همراه بانک و اینترنت بانک نیز عملیاتی می شود.

شعب بانک نیز طبق روال روزانه ارائه خدمات بانکی خواهند داد.

