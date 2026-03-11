مهلت ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی تمدید شد

به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مهلت ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی که قبلاً تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ بود با عنایت به شرایط کشور تمدید شده و تاریخ جدید آن متعاقبا اعلام می‌گردد.

در این اطلاعیه آمده است، مودیان محترم مالیاتی از این بابت هیچگونه نگرانی نداشته باشند.

