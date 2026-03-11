خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

مهلت ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی تمدید شد

کد خبر : 1761189
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، مهلت ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی تمدید شده و تاریخ جدید آن متعاقبا اعلام می‌گردد.

به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مهلت ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی که قبلاً تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ بود با عنایت به شرایط کشور تمدید شده و تاریخ جدید آن متعاقبا اعلام می‌گردد.

در این اطلاعیه آمده است، مودیان محترم مالیاتی از این بابت هیچگونه نگرانی نداشته باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل