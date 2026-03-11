شعب کشیک بانک سپه فردا دایر هستند
به گزارش ایلنا، مطابق تصمیم بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک ها، واحدهای پشتیبان ستاد و شعب بانک سپه در روز پنجشنبه ( ۲۱ اسفندماه) به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ دایر هستند.
مشتریان بانک سپه می توانند با توجه به شرایط ایجاد شده، برای تسریع و تسهیل خدمت رسانی حتی المقدور از خدمات غیر حضوری و بر خط این بانک استفاده کنند.
یادآور میشود؛ طی ساعات پایانی شب گذشته تمام خدمات حضوری و غیرحضوری بانک به پایداری رسید و عملیاتی شد و کارکنان بانک در حال انجام وظیفه بودند که متاسفانه حوالی ساعت یک بامداد روز چهارشنبه (بیستم اسفندماه) یکی از ساختمانهای بانک سپه هدف حمله موشکی رژیم صهیونی آمریکایی قرار گرفت.