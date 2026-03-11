همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شعب کشیک بانک سپه فردا دایر هستند
شعب کشیک بانک سپه در روز پنج‌شنبه (۲۱ اسفندماه) دایر هستند.

به گزارش ایلنا، مطابق تصمیم بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک ها، واحدهای پشتیبان ستاد و  شعب بانک سپه در روز پنج‌شنبه ( ۲۱ اسفندماه) به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ دایر هستند.  

مشتریان بانک سپه می توانند با توجه به شرایط ایجاد شده، برای تسریع و تسهیل خدمت رسانی حتی المقدور از خدمات غیر حضوری و بر خط این  بانک استفاده کنند.

یادآور می‌شود؛ طی ساعات پایانی شب گذشته تمام خدمات حضوری و غیرحضوری بانک به پایداری رسید و عملیاتی شد و کارکنان بانک در حال انجام وظیفه بودند که متاسفانه حوالی ساعت یک بامداد روز چهارشنبه (بیستم اسفندماه) یکی از ساختمان‌های بانک سپه هدف حمله موشکی رژیم صهیونی آمریکایی قرار گرفت.  

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
