تعطیلی روزانه حدود ۲ میلیون بشکه از ظرفیت پالایش نفت خلیج فارس

تعطیلی روزانه حدود ۲ میلیون بشکه از ظرفیت پالایش نفت خلیج فارس
یک ناظر صنعتی از غیرعملیاتی شدن روزانه نزدیک به یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه از ظرفیت پالایش نفت در کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌دلیل تنش‌ها در خاورمیانه خبر داد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت مشاوره «آی‌آی‌آر انرژی» (IIR Energy) روز سه‌شنبه (۱۹ اسفند) اعلام کرد که نزدیک به روزانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه از ظرفیت پالایش نفت خام در خلیج فارس به‌دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال در عبور محموله‌های نفتی از تنگه هرمز غیرعملیاتی شده است.

بر اساس اعلام این شرکت، غیرفعال شدن این مقدار از ظرفیت پالایش نفت در خلیج فارس شامل نوسان تولید در بحرین، عراق، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی می‌شود.

شرکت «آی‌آی‌آر انرژی» گزارش داد: یک واحد تقطیر میعانات گازی با ظرفیت پالایش روزانه ۲۵۵ هزار بشکه در پالایشگاه راس‌تنوره عربستان سعودی، پیش از آغاز درگیری‌های نظامی در خاورمیانه (۲۸ فوریه/ نهم اسفند)، برای انجام عملیات تعمیرات اساسی و نگهداری غیرعملیاتی شده بود.

حمله‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و حمله تلافی‌جویانه تهران به مواضع آنها در منطقه خاورمیانه، صادرات نفت و گاز طبیعی از غرب آسیا را مختل کرده و با ورود جنگ به هفته دوم، تولید را نیز متوقف کرده است.

مؤسسه مشاوره وود مکنزی در برآوردی اعلام کرد: هر سه پالایشگاه کویت شامل «الزور»، «مینا الاحمدی» و «مینا عبدالله» با آغاز پر شدن مخازن ذخیره‌سازی، مقدار بهره‌گیری از ظرفیت پالایش نفت خود را کاهش داده‌اند. پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه این وضع، دیگر پالایشگاه‌ها نیز همین رویه را در پیش بگیرند.

