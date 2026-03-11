وزیر ارتباطات:
شبکه ارتباطی در استانهای مهمانپذیر تقویت شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانها بر ضرورت حفظ و پایداری شبکه ارتباطی در شرایط کنونی و تقویت آن بهویژه در استانهای مهمانپذیر تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدستار هاشمی در جلسهای که به صورت برخط با حضور جمعی از معاونان و مدیران وزارت ارتباطات برگزار شد، به بررسی چالشهای پیشآمده در شرایط فوقالعاده کنونی پرداخت و همکاری نزدیک مدیران کل استانها برای ارائه راهکارهای مؤثر و حفظ پایداری ارتباطات مردم در شرایط بحران را مورد تأکید قرار داد.
وزیر ارتباطات درباره بهرهگیری از رویکردهای نوین مدیریتی در شرایط اضطراری و اهمیت بهینهسازی فرآیندهای عملیاتی گفت و ارزیابیهای دقیق از آمادگی نیروها و تجهیزات ارتباطی در استانها را مورد تصریح قرار داد.
هاشمی گفت: تعدادی از استانها به ویژه استانهای شمالی کشور میزبان شمار زیادی از هموطنان هستند و شبکه ارتباطی این استانها زیر فشار بیشتری قرار دارد. در این برهه حساس، مردم نیازمند حفظ ارتباطات با خانوادههای خود هستند و باید تلاش کرد این ارتباطات دچار اختلال نشود.