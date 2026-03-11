سهمیههای ارزی واردات حوزههای بازرگانی و تولیدی برای بهار ۱۴۰۵ اعلام شد
سازمان توسعه تجارت نحوه فعالسازی سهمیههای ارزی واردات حوزههای "بازرگانی" و "تولیدی" برای فصل بهار سال ۱۴۰۵ اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت، پیرو تصمیم وزارت صمت در خصوص سهمیههای ارزی واردات سال ۱۴۰۵ به اطلاع رسانده میشود، بهمنظور بازگشایی حوزههای سهمیه بازرگانی و تولیدی، در فصل بهار سال ۱۴۰۵ به صورت زیر عمل میشود:
سهمیه بازرگانی
سهمیه بازرگانی فصل بهار سال ۱۴۰۵ به میزان ۴۰ درصد میانگین سهمیه بازرگانی فصل بهار سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و اعطا خواهد شد.
سهمیه تولیدی
سهمیه تولیدی فصل بهار سال ۱۴۰۵، به میزان ۴۰ درصد میانگین سهمیه فصل بهار ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اعطا خواهد شد. (سهمیه بهار ۱۴۰۴ نیز برابر اختلاف سهمیه فصل بهار ۱۴۰۴ و زمستان ۱۴۰۳ است)
در خصوص محاسبه سایر حوزه های سهمیه متعاقبا تصمیمگیری خواهد شد.
در زمینه مصارف حوزه های بازرگانی و تولیدی، در فصل بهار سال ۱۴۰۵ نیز به صورت زیر عمل میشود:
همه مصارف معتبر در سال ۱۴۰۵ (بهجز مصارف حوزه تلفن همراه) منهای ارزش تامینیافته در سال ۱۴۰۴ و قبل از آن ، به مصارف سهمیههای سال ۱۴۰۵ منتقل میشود.
همچنین در صورت عدم کفاف سهمیه سال ۱۴۰۵، امکان ادامه فرآیند ( تمدید و یا ویرایش) ثبت قبل از سال ۱۴۰۵ با شرایط زیر فراهم است:
در صورت درخواست متقاضی برای استفاده از محل بدون انتقال ارز، ثبت سفارشهای ترخیص شده یا دارای اظهار گمرک تا پایان سال ۱۴۰۴، حداکثر به میزان ارزش ترخیص یا اظهار قابل تمدید یا ویرایش می باشد. این امکان برای ثبتسفارشهای دارای قبض انبار تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز حداکثر به میزان قبض انبار و با تایید ادارهکل استان مربوطه فراهم است.
لازم به ذکر است به منظور انجام محاسبات سهمیههای سال آتی، پاسخ مجوزهای سهمیه دریافتی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ پس از بازگشایی سهمیههای سال جدید صادر خواهد شد.