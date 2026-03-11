گسترش عرضه رایگان گاز CNG در سراسر کشور + لیست جایگاه ها
رئیس هیئتمدیره انجمن CNG کشور گفت: طی روزهای گذشته شاهد افزایش قابل توجه مراجعه شهروندان به جایگاههای CNG بودهایم.
احسان حان محمدی رئیس هیئتمدیره انجمن CNG کشور در گفت و گو با ایلنا اعلام کرد: این اقدام در قالب پویش «همدلی انرژی؛ CNG برای ایران» و با همکاری و هماهنگی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در حال اجرا است.
وی افزود: با توجه به مشارکت حدود ۵۰ جایگاه CNG در استانهای تهران و البرز در این پویش و موفقیت آن در کاهش چشمگیر مراجعات خودروهای دوگانهسوز به جایگاههای بنزین، طی روزهای گذشته شاهد افزایش قابل توجه مراجعه شهروندان به جایگاههای CNG بودهایم.
جانمحمدی ادامه داد: همدلی و همراهی جایگاهداران CNG با مردم و اقدام آنان در عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) بهصورت رایگان نقش مهمی در مدیریت مصرف سوخت و کاهش فشار بر جایگاههای بنزین ایفا کرده است.
وی تصریح کرد: در پی موفقیت این طرح، طی چند روز گذشته تعداد زیادی از جایگاهداران و بهرهبرداران CNG از استانها و شهرهای مختلف کشور به این پویش پیوستهاند و بر همین اساس از ساعت ۱۲ روز ۲۰ اسفند ماه تعداد قابل توجهی از جایگاههای CNG در سراسر کشور در قالب این طرح، گاز طبیعی فشرده را بهصورت رایگان به تمامی خودروهای دوگانهسوز عرضه خواهند کرد تا علاوه بر رفاه حال هموطنان، زمان انتظار در جایگاههای سوخت نیز کاهش یابد.
فهرست اولیه جایگاههای مشارکتکننده (در حال تکمیل):
۱- کرمانشاه – جایگاه فدک
۲- استان کرمانشاه – جایگاه گلشن
۳- استان همدان – جایگاه شاهنجرین
۴- استان خراسان رضوی (مشهد) – جایگاه میثاق
۵- استان خراسان رضوی (مشهد) – جایگاه پایانه
۶- استان آذربایجان شرقی (تبریز) – جایگاه سنتو جدید
۷- استان آذربایجان شرقی (تبریز) – جایگاه سنتو قدیم
۸- استان مازندران (قائمشهر) – جایگاه صادقی
۹- استان مازندران (بابل) – جایگاه فربانیا
۱۰- استان قزوین (بویینزهرا) – جایگاه شهرداری بویینزهرا
۱۱- استان قزوین (کوهین) – جایگاه شهرداری کوهین
۱۲- استان قزوین – جایگاه باراجین قزوین
۱۳- استان قزوین – جایگاه رز قزوین
۱۴- استان لرستان (خرمآباد) – جایگاه مدیریت
۱۵- استان لرستان (خرمآباد) – جایگاه اتوبوسرانی
۱۶- استان لرستان (بروجرد) – جایگاه عشایر
۱۷- استان لرستان (بروجرد) – جایگاه شهیدی
۱۹- استان گیلان (رشت) – جایگاه اتوبوسرانی
۲۰- استان مرکزی (ساوه) – جایگاه CNG گندم
۲۱- استان مرکزی (ساوه) – جایگاه CNG یادمان
۲۲- استان چهارمحال و بختیاری (شهر فرادنبه) – جایگاه شهرداری فرادنبه
۲۳- استان اصفهان – تعداد ۱۰ جایگاه در شهر اصفهان
۲۴- استان کرمانشاه – تمامی جایگاههای شهرداری کرمانشاه
۲۵- استان آذربایجان شرقی (تبریز) – تمامی جایگاههای شهرداری تبریز
۲۶- استان فارس (شیراز) – تعداد ۱۰ جایگاه در شهر شیراز
۲۷- استان قم – جایگاه مجتمع خدمات رفاهی زیتون قم
۲۸- استان گیلان (شهرستان رشت) – جایگاه تازهآباد
۲۹- استان گیلان (شهرستان رشت) – جایگاه لاکان شهرداری رشت
۳۰- استان گیلان (شهرستان رشت) – جایگاه مکتب قرآن محمدی رشت
۳۱- استان گیلان (شهرستان بندرانزلی) – جایگاه غازیان شهرداری انزلی
۳۲- استان گیلان (شهرستان لاهیجان) – جایگاه شهرداری لاهیجان
۳۳- استان گیلان (شهرستان لنگرود) – جایگاه شهرداری لنگرود
۳۴- استان گیلان (شهرستان رودسر) – جایگاه شهرداری رودسر
۳۵- استان گیلان (شهرستان رودسر / چابکسر) – جایگاه شهرداری چابکسر ۱
۳۶- استان گیلان (شهرستان رودسر / چابکسر) – جایگاه شهرداری چابکسر ۲
۳۷- استان گیلان (شهرستان آستانه اشرفیه) – جایگاه شهرداری آستانه
۳۸- استان گیلان (شهرستان خمام) – جایگاه شهرداری خمام
۳۹- استان گیلان (شهرستان رودبار / رستمآباد) – جایگاه شهرداری رستمآباد
۴۰- استان گیلان (شهرستان ماسال / شاندرمن) – جایگاه نجومی شاندرمن
۴۱- استان گیلان (شهرستان شفت) – جایگاه راد شفت
۴۲- استان گیلان (شهرستان سیاهکل) – جایگاه شهرداری سیاهکل
۴۳- استان گیلان (شهرستان فومن) – جایگاه شهرداری فومن ۱
۴۴- استان گیلان (شهرستان رضوانشهر) – جایگاه شهرداری رضوانشهر
۴۵- استان گیلان (شهرستان آستارا) – جایگاه جانبازان شهرداری آستارا
۴۶- استان گیلان (شهرستان تالش) – جایگاه شهرداری تالش
۴۷- استان گیلان (شهرستان تالش / حویق) – جایگاه شهرداری حویق
۴۸- استان گیلان (شهرستان صومعهسرا) – جایگاه شهرداری صومعهسرا ۱
۴۹- استان گیلان (شهرستان صومعهسرا) – جایگاه شهرداری صومعهسرا ۲
۵۰- استان آذربایجان غربی – جایگاه برادران میرزایی
۵۱- استان اردبیل (مشکینشهر) – جایگاه شهرداری مشکینشهر
این فهرست همچنان در حال تکمیل و بهروزرسانی است.
رئی هیئتمدیره انجمن CNG کشور تاکید کرد: همچنین هموطنان در هر استان میتوانند از طریق بنرهای نصبشده در جایگاهها و اطلاعیههای روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در هر استان، از فهرست کامل جایگاههایی که گاز CNG را بهصورت رایگان عرضه میکنند مطلع شوند.
وی در پایان از دارندگان خودروهای دوگانهسوز درخواست برای بهرهمندی از این طرح، به جایگاههای منتخب CNG که در آنها گاز طبیعی فشرده بهصورت رایگان عرضه میشود مراجعه کنند.