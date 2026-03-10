به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین روز دوشنبه (۱۸ اسفند) با اشاره به بحران انرژی در جهان به‌دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، هشدار داد که تولید نفت وابسته به حمل‌ونقل دریایی از طریق تنگه هرمز ممکن است به‌زودی متوقف شود.

وی گفت: روسیه به‌عنوان دومین صادرکننده بزرگ نفت و دارنده بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان، اعلام آمادگی کرد که در صورت تمایل مشتریان اروپایی به تعامل بلندمدت، بار دیگر با آنها همکاری کند.

با این حال، قدرت‌های غربی در واکنش به درگیری‌های نظامی روسیه و اوکراین و به‌دنبال آن، تحریم‌های اتحادیه اروپا و گروه هفت علیه مسکو، در چهار سال گذشته وابستگی خود را به نفت و گاز روسیه به‌شدت کاهش داده‌اند.

روسیه در پی از دست دادن بازار اروپا و مشتریان خود در این قاره، نفت و گاز خود را با تخفیف به آسیا عرضه کرده است.

پوتین در یک نشست تلویزیونی با مقام‌های دولتی و روسای شرکت‌های برجسته تولید نفت و گاز روسیه، گفت که مسکو بارها هشدار داده بود که بی‌ثبات کردن خاورمیانه می‌تواند به بحران انرژی منجر شود و پیامدهایی وخیم را برای اقتصاد جهانی داشته باشد، موضوعی که به گفته او اکنون به وقوع پیوسته است.

در پی بسته شدن تنگه هرمز به‌دلیل درگیری‌های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، قیمت نفت روز دوشنبه از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رفت و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسید. حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند.

رئیس‌جمهوری روسیه افزود: تولید نفت وابسته به تنگه هرمز در ماه آینده با خطر توقف کامل روبه‌رو می‌شود.

وی افزود: تولید نفت خاورمیانه کاهش یافته و تأسیسات ذخیره‌سازی در این منطقه مملو از نفت می‌شوند، نفتی که قابل حمل نیست یا حمل‌ونقل آن بسیار دشوار یا بسیار گران است.

ولادیمیر پوتین از شرکت‌های روسی خواست تا از شرایط کنونی خاورمیانه حداکثر بهره را ببرند، هرچند هشدار داد که افزایش قیمت‌ها احتمالاً موقتی خواهد بود.

به گفته رئیس‌جمهوری روسیه، درآمدهای نفت و گاز حدود یک‌چهارم کل درآمد بودجه این کشور را تشکیل می‌دهد.

کشورهای گروه هفت روز دوشنبه اعلام کردند که آماده اجرای «اقدامات لازم» در واکنش به افزایش قیمت جهانی نفت هستند، اما از تعهد به آزادسازی ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت خودداری کردند.

رئیس‌جمهوی روسیه گفت: ما هم آماده همکاری با اروپایی‌ها هستیم. اما به نشانه‌هایی نیاز داریم که از آمادگی و تمایل کشورهای اروپایی برای همکاری با ما حکایت داشته باشد و پایداری و ثبات این همکاری را تضمین کنند.

پوتین هفته گذشته به دولت روسیه دستور داد تا پیش از اقدام اتحادیه اروپا برای آغاز اجرای ممنوعیت کامل خرید سوخت‌های فسیلی این کشور، مسیر دیگری را برای جریان نفت و گاز باقیمانده روسیه خارج از اروپا بررسی کند.

پیش از آغاز درگیری‌های نظامی مسکو و کی‌یف، اروپا بیش از ۴۰ درصد از گاز خود را از روسیه خریداری می‌کرد، اما فروش ترکیبی گاز و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) روسیه از طریق خط لوله تنها ۱۳ درصد از کل واردات اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ را تشکیل می‌داد.

