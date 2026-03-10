مخالفت هند برای برداشت از ذخیرهسازیهای راهبردی نفت
یک منبع دولتی هند از خودداری این کشور برای آزادسازی ذخیرهسازیهای راهبردی نفت خبر داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، یک منبع دولتی هند روز دوشنبه (۱۸ اسفند) اعلام کرد که دهلینو برنامهای برای پیوستن به ابتکار عمل آژانس بینالمللی انرژی برای برداشت از ذخیرهسازیهای راهبردی نفت ندارد، زیرا قیمت جهانی نفت در بحبوحه نگرانیها درباره اختلال در عرضه بهدلیل درگیریهای نظامی در خاورمیانه افزایش یافته است.
وزیران دارایی گروه هفت قرار است نشستی را بهمنظور مذاکره درباره احتمال آزادسازی ذخیرهسازیهای راهبردی نفت با هدف آرام کردن بازار برگزار کنند.
قیمت نفت روز دوشنبه پس از کاهش عرضه برخی تولیدکنندگان بزرگ خاورمیانه و نگرانیها درباره اختلال بلندمدت در حملونقل دریایی بهدلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به بالای ۱۱۹ دلار برای هر بشکه رسید که بالاترین سطح از اواسط سال ۲۰۲۲ تاکنون است.
هند عضو وابسته آژانس بینالمللی انرژی است.
به گفته این منبع دولتی، هند برنامهای برای محدود کردن صادرات سوخت خود ندارد، زیرا این کشور از ذخیرهسازیهای منطقی و مناسب بنزین، گازوئیل و سوخت جت برخوردار است.
دهلینو در سال ۲۰۲۱ به اقدام تحت رهبری آمریکا پیوست و ۵ میلیون بشکه از ذخیرهسازیهای راهبردی نفت خود را آزاد کرد.
یک منبع دولتی دیگر گفت: ذخیرهسازیهای راهبردی نفت هند در سه مکان با ظرفیت نگهداری ۵ میلیون و ۳۳۰ هزار تن نفت صورت میگیرد.
به گفته این منبع، این تأسیسات ذخیرهسازی که بخشی از آن به شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) اجاره داده شده است، هماکنون ۴ میلیون تن نفت را در خود جای داده است.
این منبع همچنین گفت: هند در موقعیت مناسبی قرار دارد و از حق اولیه خود برای خودداری از خرید نفت ذخیرهشده از سوی ادنوک استفاده نکرده است.
پالایشگاههای هند میلیونها بشکه نفت را از روسیه خریداری کردهاند و از هفته گذشته زمانی که واشینگتن به دهلینو معافیت ۳۰ روزه از تحریم برای خرید نفت روسیه اعطا کرد، راه محمولههایی که از پنجم مارس (۱۴ اسفند) در کشتیها بارگیری شده بود، به دریا باز شده است.
بر اساس این گزارش، صنایع مختلف هند از جمله تولیدکنندگان کود هم با کمبود گاز روبهرو شدهاند.
یک منبع دیگر هم گفت که این کشور امیدوار است گاز طبیعی مایع (الپیجی) بیشتری را از آمریکا و کانادا دریافت کند. هند از الپیجی بهعنوان سوخت مورد نیاز برای پختوپز استفاده میکند.
این کشور برای نخستین بار در یک سال گذشته قیمت گاز مورد استفاده در پختوپز را افزایش داده و از پالایشگاهها خواسته است تولید الپیجی را به حداکثر برسانند.