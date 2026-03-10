بخشی از اختلال خدمات بانک سپه برطرف شد
بانک سپه اعلام کرد: خدمات عابربانک و پایانههای فروشگاهی این بانک در حال حاضر برقرار است و سایر خدمات بانکی نیز طی ساعات آینده در دسترس مشتریان قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا، از صبح امروز (سهشنبه - ۱۹ اسفند ۱۴۰۴) در برخی خدمات بانک سپه اختلال گزارش شد که این بانک توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.
بر اساس گزارشهای مردمی، خدمات الکترونیکی بانک سپه از جمله همراهبانک و اینترنتبانک از صبح امروز با اختلال مواجه بود و مشتریان امکان انجام تراکنشهای بانکی را نداشتند.
در همین راستا، بانک سپه با صدور اطلاعیهای ضمن عذرخواهی از مشتریان، از بازگشت بخشی از خدمات بانکی خبر داد و اعلام کرد: ارائه خدمات از طریق دستگاههای عابربانک و پایانههای فروشگاهی به حالت عادی بازگشته است.
متن اطلاعیه بانک سپه به شرح زیر است:
«ضمن عرض پوزش بابت بروز تأخیر در ارائه خدمات بانکی، به اطلاع هموطنان و مشتریان گرامی بانک سپه میرساند، هم اکنون ارائه خدمات بانکی از طریق دستگاههای عابربانک و پایانههای فروشگاهی (POS) طبق روال عادی فراهم میباشد و طی ساعات آتی، همراه بانک و اینترنت بانک نیز عملیاتی میشود. شعب بانک نیز طبق روال روزانه ارائه خدمات بانکی خواهند داد.»
طبق اعلام این بانک، انتظار میرود سایر خدمات الکترونیکی از جمله همراهبانک و اینترنتبانک نیز طی ساعات آینده در دسترس مشتریان قرار گیرد.