بخشی از اختلال خدمات بانک سپه برطرف شد

بر اساس گزارش‌های مردمی، خدمات الکترونیکی بانک سپه از جمله همراه‌بانک و اینترنت‌بانک از صبح امروز با اختلال مواجه بود و مشتریان امکان انجام تراکنش‌های بانکی را نداشتند.

در همین راستا، بانک سپه با صدور اطلاعیه‌ای ضمن عذرخواهی از مشتریان، از بازگشت بخشی از خدمات بانکی خبر داد و اعلام کرد: ارائه خدمات از طریق دستگاه‌های عابربانک و پایانه‌های فروشگاهی به حالت عادی بازگشته است.

متن اطلاعیه بانک سپه به شرح زیر است:

«ضمن عرض پوزش بابت بروز تأخیر در ارائه خدمات بانکی، به اطلاع هموطنان و مشتریان گرامی بانک سپه می‌رساند، هم اکنون ارائه خدمات بانکی از طریق دستگاه‌های عابربانک و پایانه‌های فروشگاهی (POS) طبق روال عادی فراهم می‌باشد و طی ساعات آتی، همراه بانک و اینترنت بانک نیز عملیاتی می‌شود. شعب بانک نیز طبق روال روزانه ارائه خدمات بانکی خواهند داد.»

