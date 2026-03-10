به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در این بازدید، موضوعاتی از جمله روند تولید، ذخایر و تأمین مایحتاج روزمره مردم را ارزیابی و دستورات لازم را برای تسریع در روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی را صادر کرد.

معاون اول رئیس‌جمهوری در این بازدید با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت خدمت‌رسانی مستمر به مردم، تأکید کرد: در شرایطی که کشور در حال دفاع مقدس در برابر تجاوز خارجی است، همه دستگاه‌ها باید با تلاش شبانه‌روزی برای تأمین نیازهای اساسی مردم فعالیت کنند.

وی تاکید کرد: مردم مطمئن باشند که در تأمین مایحتاج زندگی هیچگونه اختلالی ایجاد نخواهد شد و کالاهای مورد نیاز به اندازه کافی در کشور موجود است.

انتهای پیام/