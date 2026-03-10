در بازدید از وزارت کشاورزی؛
عارف: مردم مطمئن باشند در تأمین مایحتاج زندگی اخلالی ایجاد نمیشود
معاون اول رئیسجمهوری، با حضور در وزارت جهاد کشاورزی از بخشهای مختلف این وزارتخانه بازدید و آخرین وضعیت تأمین و تولید کالاهای اساسی کشور را بررسی کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در این بازدید، موضوعاتی از جمله روند تولید، ذخایر و تأمین مایحتاج روزمره مردم را ارزیابی و دستورات لازم را برای تسریع در روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی را صادر کرد.
معاون اول رئیسجمهوری در این بازدید با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت خدمترسانی مستمر به مردم، تأکید کرد: در شرایطی که کشور در حال دفاع مقدس در برابر تجاوز خارجی است، همه دستگاهها باید با تلاش شبانهروزی برای تأمین نیازهای اساسی مردم فعالیت کنند.
وی تاکید کرد: مردم مطمئن باشند که در تأمین مایحتاج زندگی هیچگونه اختلالی ایجاد نخواهد شد و کالاهای مورد نیاز به اندازه کافی در کشور موجود است.