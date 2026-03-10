قیمت نفت بیش از ۶ درصد کاهش یافت

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، پس از پیش‌بینی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر پایان زودهنگام درگیری‌های نظامی در خاورمیانه و فروکش کردن نگرانی‌ها درباره اختلال بلندمدت عرضه جهانی نفت، قیمت نفت پس از رسیدن به بالاترین سطح در بیش از سه سال گذشته در معامله‌های روز گذشته، روز سه‌شنبه (۱۹ اسفند) بیش از ۶ درصد کاهش یافت.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۷ و ۱۵ دقیقه به وقت گرینویچ با ۶ دلار و ۲۸ سنت یا ۶.۳ درصد کاهش به ۹۲ دلار و ۶۸ سنت برای هر بشکه رسید، در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۶ دلار و ۱۹ سنت یا ۶.۵ درصد کاهش، ۸۸ دلار و ۵۸ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

هر دو شاخص نفتی پیش از جبران افت قیمت پیشین، با کاهش ۱۱ درصدی همراه بودند.

قیمت هر بشکه نفت خام روز دوشنبه (۱۸ اسفند) از ۱۰۰ دلار فراتر رفت و به بالاترین سطح خود از اواسط سال ۲۰۲۲ رسید. کاهش عرضه نفت از سوی عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان در جریان درگیری‌های نظامی رو به گسترش آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و بالا رفتن نگرانی‌ها درباره اختلال شدید در عرضه جهانی از عوامل تأثیرگذار در افزایش قیمت نفت در معامله‌های روز دوشنبه بود.

یکی از دستیاران دولت روسیه اعلام کرد که پس از تماس ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، با ترامپ و ارائه پیشنهادهایی با هدف حل‌وفصل سریع درگیری‌های نظامی و فروکش کردن نگرانی‌ها درباره عرضه، قیمت‌های نفت کاهش یافت.

سوورو سارکار، سرپرست تیم انرژی در بانک دی‌بی‌اس گفت: واضح است که اظهارات ترامپ درباره کوتاه بودن درگیری‌های نظامی، بازار را آرام کرده است. با وجود واکنش بیش ازحد روز گذشته به روند صعودی قیمت‌ها، فکر می‌کنیم قیمت‌ها امروز روند نزولی شدیدی در پیش گیرد.

وی با اشاره به شاخص‌های نفتی موجود در خاورمیانه افزود: هر بشکه نفت خام نوع موربان و دوبی امارات همچنان بسیار بالاتر از ۱۰۰ دلار معامله می‌شوند، بنابراین در عمل تغییری در واقعیت‌های میدانی ایجاد نشده است.

به گفته منابع متعدد، با این حال قیمت‌ها همچنان تحت فشار قرار دارند، زیرا ترامپ در حال بررسی کاهش تحریم‌های نفتی علیه روسیه و آزادسازی ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت خام با هدف مهار افزایش قیمت جهانی نفت است.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر مؤسسه فیلیپ نوا، روز سه‌شنبه در یادداشتی گفت: بحث پیرامون کاهش تحریم‌ها علیه صنعت نفت روسیه و اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر کاهش درگیری‌های نظامی و احتمال اقدام کشورهای عضو گروه هفت برای برداشت از ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت همگی به یک پیام اشاره داشتند و آن این است که عرضه نفت به بازار به نحوی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: هنگامی که معامله‌گران متوجه شدند مسیرهای عرضه همچنان برقرار است، افزایش قیمت ناشی از نگرانی‌های اولیه که دیروز قیمت‌ها را به بالای ۱۰۰ دلار رسانده بود، شروع به محو شدن کرد و قیمت نفت به‌سرعت کاهش یافت.

کشورهای عضو گروه هفت روز دوشنبه اعلام کردند که آماده انجام «اقدام‌های لازم» در واکنش به افزایش قیمت جهانی نفت هستند، اما از تعهد به آزادسازی ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت خودداری کردند.

