رئیس سازمان دامپزشکی در نشست خبری:
کمبودی در حوزه تولید مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ نداریم/ ذخیره ۸۲ هزار تنی گوشت در سردخانههای کشور
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه کمبودی در حوزه تولید مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ نداریم، گفت: ۹ هزار و ۹۰۰ تن گوشت گوساله، ۷ هزار تن گوشت گوسفند، ۶۳ هزار تن گوشت مرغ و ۳ هزار تن گوشت گاومیش در سردخانه های کشور موجود است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا رفیعیپور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه تغییرات اقلیم، قاچاق دام و طیور و مقاومت آنتیبیوتیک از معضلات قرن و تهدیدات نوظهور است، گفت: اینجاست که نقش کلیدی سازمان دامپزشکی با کنترل بیماریها رقم میخورد.
رفیعیپور ادامه داد: مصادیق این تهدیدات نوظهور، بیماریهای بازپدید و نوپدید است. طبق اعلام وزارت بهداشت جهانی، ۶۰ درصد بیماریهای عفونی انسانی مربوط به بیماریهای نوپدید و بازپدید است و همچنین، ۷۵ درصد بیماریهای انسانی، مربوط به بیماریهای نوپدید و بازپدید است.
وی تاکید کرد: بنابراین بیماریهای نوپدید و بازپدید، مصادیق تهدیدات نوظهوری است که میتواند امنیت غذایی و پایداری امنیت ملی را به خطر بیندازد.
رئیس سازمان دامپزشکی در ادامه به آسیبها و تبعات بیماریهای نوپدید و بازپدید اشاره کرد و گفت: اتفاقاتی که بیماریهای نوپدید و بازپدید ایجاد میکنند، کاهش تولید، کاهش یا قطع صادرات، افزایش هزینههای کنترل بیماریها و تهدید امنیت غذایی و ثبات بازار در زمان بروز بیماریهای نوپدید و بازپدید است.
شیوع بیماری تب کریمه کنگو در ۳۲ استان کشور
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: بیماری تب کریمه کنگو در سال ۱۳۷۸ وارد کشور شد که یک بیماری بازپدید بود. این بیماری برای نخستین بار در سال ۱۹۴۰ در جهان گزارش شد و در سال ۱۳۷۸ در کشور ما مجدد به عنوان یک بیماری بازپدید، گزارش شد. ۳۲ استان کشور آلوده به این ویروس هستند و این بیماری توسط کنه به راحتی منتقل میشود.
رفیعیپور ادامه داد: ویروس تب برفکی در سال ۱۴۰۴ مجدد به عنوان یک بیماری بازپدید وارد کشور شد و این بیماری جمعیت دامی را تحت تاثیر قرار داد.
تولید محصولات دامی به اندازه نیاز کشور در داخل
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه افتخار ما این است که صددرصد فعالیتهای ما پدافندی است، گفت: پدافند یعنی پیشگیری و کاهش آسیبپذیری زیرساختهای تولید و توزیع و افزایش تابآوری تولید محصولات کشاورزی و دامی است.
رفیعیپور افزود: ما پشتیبان تولید هستیم و با اقداماتی نظارتی و پایشی، تابآوری تولید را بالا میبریم. الان تولیدکنندگان ما در جنگ هم به اندازه کافی تولید میکنند.
کاهش ۲۵ تا ۴۵ درصدی بروز بیماریها در دام و طیور
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه ما در زنجیره تولید آسیبپذیری داریم، گفت: بیتوجهی به طرح آمایش سرزمینی و عدم ارزیابی مناطق پرخطر و کمخطر موجب آسیب پذیری تولید شده است.
رفیعی پور افزود: با وجود این، امیدواریم با اقدامات سازمان جهاد کشاورزی بتوانیم به سمتی برویم که موفقیت آن باعث افتخار ما باشد.
وی تاکید کرد: با اقدامات مدیریتی و کنترلی سازمان دامپزشکی، تب برفکی و دهها بیماری استراتژیک در حوزه آبزیان، طیور، دام، کرم ابریشم و زنبور عسل در سال ۱۴۰۴ کنترل شده است؛ بنابراین بین ۲۵ تا ۴۵ درصد کاهش بروز بیماری را در دام، طیور، آبزیان، کرم ابریشم و زنبور عسل داریم.
کمبودی در تولید مرغ و گوشت قرمز نداریم
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تاکید بر اینکه در حوزه تولید گوشت قرمز، مرغ و تخممرغ نه تنها امسال بلکه سال قبل هم مازاد تولید داشتیم، گفت: بنابراین هیچ نگرانی بابت کمبود گوشت مرغ و قرمز در زمان جنگ و بعد از آن نداریم.
رفیعیپور با بیان اینکه برای تأمین مرغ استان تهران، چند استان معین از استانهای همسایه داریم، اما عمده مرغ تهران از استانهای شمالی تأمین میشود، گفت: با توجه به سفر برخی از شهروندان پایتخت به سایر استانها، در حال مدیریت میزان نیاز مرغ تهران هستیم و متناسب با این شاخص ها، حجم مرغ مورد نیاز تعیین میشود.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای جنگ تاکنون روزانه ۴۰۰ تا ۴۵۰ تن مرغ به تهران میآید و نیاز تهران تأمین میشود این در حالی است که تا قبل از شرایط کنونی کشور، روزانه ۷۰۰ تن مرغ به تهران میآمد ولی الان مابقی مرغی که قبلا در تهران توزیع میشد، عمدتا در استانهای شمالی که مسافرپذیر هستند، توزیع میشود. مرغ و تخممرغ و گوشت قرمز و آبزیان در حال حاضر به وفور در همه فروشگاهها هست و علت آن، پایداری تولید در یک سال گذشته بوده است. ۹۰ درصد تأمین گوشت قرمز از محل تولید دامهای داخلی است و ۱۰ درصد مابقی وارد میشود.
رفیعی پور ادامه داد: تا کنون ۷۲ هزار تن واردات گوشت قرمز داشتهایم و همین الان هم از مرزها گوشت قرمز وارد میشود که بیشترین توزیع آن در استان تهران است.
ذخایر کشور در تامین امنیت غذایی در شرایط جنگی
معاون وزیر جهاد کشاورزی در سازمان دامپزشکی با اشاره به اقلام مربوط به حوزه دام و طیور مثل نهاده دامی، واکسن، داروها، مکملها و... گفت: این کالاها برای ۳ تا ۷ ماه در کشور ذخیرهسازی شده است. امروز بیش از ۳۲۰ قلم دارو دام و طیور در کشور تولید میشود که کارخانجات مواد اولیه مورد نیاز یک سال خود را در انبار دارند.
وی با اشاره به آمار تولیدات گوشتی، اظهار کرد: امسال کشور در تولید گوشت مرغ رکورد میزند و تا کنون ۳.۴ میلیون تن گوشت مرغ تولید شده است. همچنین برای تکمیل ذخایر استراتژیک از برزیل و ترکیه گوشت مرغ منجمد واردات در حال است.
وی افزود: در بحث گوشت قرمز ۹۰ درصد نیاز از تولیدات داخل تامین میشود و باقی از طریق واردات بوده که امسال تا امروز حدود ۷۳ هزار تن واردات داشتیم. البته ۱۵۰۰ تن نیز با واسطه در حال ورود به گمرکات کشور است.
رفیعی پور در خصوص نهاده دامی هم گفت: بیش از ۵۰۰ هزار تن ذرت، ۱۰۰ هزار تن جو و... در سامانه بازارگاه بارگذاری شده و ذخیرهسازی محصولات در این بخش هم مطلوب است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پایان به موجودی سردخانه ها اشاره کرد و گفت: ۹ هزار و ۹۰۰ تن گوشت گوساله، ۷ هزار تن گوشت گوسفند، ۶۳ هزار تن گوشت مرغ و ۳ هزار تن گوشت گاو میش برای مصارف صنعتی ذخیرهسازی شده است.
این مسئول دولتی به آمار کشتارگاههای کشور در این دو مقطع زمانی پرداخت و گفت: سال ۱۳۵۷ کشور ۴ کشتارگاه صنعتی داشت و امروز به ۸۵ کشتارگاهها فول صنعتی و ۲۷۰ کشتارگاه نیمه صنعتی افزایش یافته است. همچنین این آمار برای کشتارگاههای طیور در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۲ کشتارگاه و امروز ۲۷۳ کشتارگاهها است.
به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی از بیماری جلوتر است زیرا اطلاعات جغرافیایی آن مربوط به ۲۰۰ هزار نقطه در کشور بوده که به طور مستمر بهروزرسانی میشود.
نقش سازمان دامپزشکی در شرایط جنگی
رئیس سازمان دامپزشکی کشور تاکید کرد: امنیت زیستی و غذایی به امنیت ملی کمک میکند و این سازمان نهادی است که با امنیت غذایی سروکار دارد. در این حوزه ۳ وظیفه برای آن تعریف شده است؛ تامین سلامت و بهداشت دام، تأمین سلامت و تضمین کیفیت بهداشتی فرآوردههای خام دامی و پیشگیری از بیماریهای مشترک بین دام و انسان.
رفیعی پور با اشاره به شعار «جهان واحد، سلامت واحد» گفت: شعار دامپزشکی تامین امنیت پایدار ملی است؛ بنابراین ۹۹ درصد تحقق این شعار در وظایف سازمان دامپزشکی نهفته است.
وی افزود: در حوزه بحران غذا که در شرایط جنگی محتمل است این نهاد باید با مدیریت ۳ اقدام امنیت بهداشتی، نظارت و پایش و نیز کنترل بیماریهای مشترک دام و انسان از این بحران جلوگیری کند.
وی ادامه داد: تهدیدهای بیماریهای نوظهور و بازپدید که در نتیجه تغییرات اقلیمی و خشکسالی وجود دارد یا قاچاق و اقدامات غیر قانونی از جمله وظایف سازمان برای جلوگیری از آنها است.
وی یادآور شد: در خصوص تهدیدات بیماریهای نوظهور و بازپدید باید به مقاومت انسان و دام به آنتیبیوتیکها اشاره کرد که به معضل قرن معروف است.
رفیعی پور عنوان کرد: ۶۰ درصد بیماریهای عفونی و ۷۵ درصد بیماریهای انسان مربوط به این دو گروه بوده که تولید و صادرات محصولات را تحتتأثیر قرار میدهد. به طور قطع، کاهش تولید، هزینهها را افزایش داده و ثبات بازار و امنیت غذایی تهدید میشود.