دیدار مدیرعامل شرکت راه آهن با طاعتی مقدم:

ترسیم افق های همکاری ریلی و ترانزیت چند وجهی با ظرفیت های منطقه آزاد انزلی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و گفتگویی با مدیرعامل شرکت راه آهن داشت.

به گزارش ایلنا و به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، جبار علی ذاکری معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با مصطفی طاعتی مقدم،رییس هیأت مدیره و مدیرعامل دیدار کرده و در خصوص توسعه همکاری ها به بحث و تبادل نظر پرداخت.

همکاری در زمینه تکمیل زیرساخت های ریلی در محدوده این منطقه و گسترش ترانزیت ریلی، و حمل و نقل چند وجهی در بستر کریدورهای بین المللی از مهمترین محورهای گفتگوی مدیران عامل سازمان منطقه آزاد انزلی و شرکت راه‌آهن بود. 

گفتنی است؛ در این نشست که معاونین و مدیران دو سازمان حضور داشتند طرفین در خصوص محورهای همکاری توافق شده در زمینه بهره‌برداری حداکثری از فرصت ها و ظرفیت‌های دیپلماسی ریلی کشورمان به گفتگو پرداختند.

