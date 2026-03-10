هشدار سازمان حمایت نسبت به فروش اجباری کالا توسط شرکت‌های پخش‌

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که برخی شرکت‌های پخش با سوءاستفاده از شرایط التهاب کالایی ناشی از تحولات منطقه‌ای، اقدام به فروش اجباری کالا در کنار اقلام اساسی کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، رضا زرین گل، مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد:با توجه به شرایط حساس کنونی کشور و اهمیت نقش مؤثر شرکت‌های پخش در تأمین و توزیع صحیح و به‌موقع کالا، به‌ویژه اقلام اساسی، ضمن ابلاغ لزوم اطلاع‌رسانی به شرکت‌های زیرمجموعه مبنی بر عدم فروش اجباری کالا، از انجام نظارت‌های لازم در این خصوص خبر داد.

وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، وفق قوانین جاری از جمله ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی، با متخلفین برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت که این اقدام در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار صورت می‌پذیرد.

براساس بررسی‌های به عمل آمده و گزارشات واصله از ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، مشخص شده است که اخیراً برخی شرکت‌های پخش، با استناد به بروز التهاب کالایی متأثر از حملات اخیر و با سوءاستفاده از شرایط موجود، اقدام به فروش اجباری برخی کالاهای کم‌مصرف در کنار اقلام اساسی می‌نمایند.

