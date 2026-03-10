به گزارش ایلنا، رضا زرین گل، مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد:با توجه به شرایط حساس کنونی کشور و اهمیت نقش مؤثر شرکت‌های پخش در تأمین و توزیع صحیح و به‌موقع کالا، به‌ویژه اقلام اساسی، ضمن ابلاغ لزوم اطلاع‌رسانی به شرکت‌های زیرمجموعه مبنی بر عدم فروش اجباری کالا، از انجام نظارت‌های لازم در این خصوص خبر داد.

وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، وفق قوانین جاری از جمله ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی، با متخلفین برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت که این اقدام در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار صورت می‌پذیرد.

براساس بررسی‌های به عمل آمده و گزارشات واصله از ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، مشخص شده است که اخیراً برخی شرکت‌های پخش، با استناد به بروز التهاب کالایی متأثر از حملات اخیر و با سوءاستفاده از شرایط موجود، اقدام به فروش اجباری برخی کالاهای کم‌مصرف در کنار اقلام اساسی می‌نمایند.

