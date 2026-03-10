پیام مدیرعامل، هیئتمدیره، مدیران و کارکنان بانک توسعه تعاون بهمناسبت انتخاب آیتالله سیدمجتبی خامنهای بهعنوان رهبر انقلاب اسلامی
بانک توسعه تعاون در پیامی ضمن تبریک انتخاب آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای(حفظهالله) به عنوان سومین رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی با ایشان اعلام بیعت کرد.
به گزارش ایلنا، متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یَـٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ أَطِیعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِیعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِی ٱلْأَمْرِ مِنکُمْۖ
خدای بزرگ را بر استمرار نعمت ولایت اولیائش سپاسگزاریم. در این لحظات باعظمت گرچه قلبمان محزون از سوگ ایام شهادت حضرت مولیالموحدین، امیرالمومنین امام علی علیهالسلام و فقدان رهبر و مقتدای شهیدمان حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای(رضوانالله تعالی علیه) است اما با دلهایی استوار و چشمانی امیدوار به عنایات پروردگار و توجهات حضرت ولیعصر(عجلالله تعالی فرجه الشریف) که سببساز تصمیم تاریخی مجلس محترم خبرگان رهبری شد، پیمان و بیعت خویش را در اطاعت و تبعیت از رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (حفظهالله) با اقتدا به سیره امامین انقلاب اسلامی اعلام میکنیم، آمادهایم تا تحت فرامین آن رهبر رشید، با تمامت توان و همت غیرتمندانه، بعنوان جزئی از خانواده بزرگ دولت خدمتگزار برای سربلندی و سرافرازی ایران اسلامی و خدمت به هممیهنانمان بکوشیم.
بر این باوریم که بفضل الهی، درسایه پرمهر امام زمان(عجلالله تعالی فرجه الشریف)، با هدایت و رهبری داهیانه زعیم عالیقدر انقلاب اسلامی، در دفاع مقدس کنونی بر استکبار جهانی و دژخیمان صهیونیست فائق خواهیم آمد و در پی آن، روزهایی درخشانتر و شکوهمندتر در تداوم مسیر سیدالشهدای ایران اسلامی چشم انتظار این سرزمین خواهد بود.
از محضر حضرت حق تعالی، توفیق و شکوه روزافزون و نصرت آشکار برای مقتدا و رهبر میهن عزیزمان خواستاریم.
اسفند ۱۴۰۴
مدیرعامل، هیئتمدیره، مدیران و کارکنان بانک توسعه تعاون