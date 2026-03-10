شایعه محدودیت خدمات بانک‌های ملی و سپه تکذیب شد

بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، متن منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی منتسب به رئیس‌کل این بانک را جعلی و فاقد اعتبار دانست.

به گزارش ایلنا،  بررسی‌ها نشان می‌دهد این خبر کذب در پی اختلال و دسترسی غیرمجاز به یک پایگاه خبری منتشر شده و هیچ مبنای واقعی ندارد.

تأکید می‌شود که خدمات بانک‌های ملی و سپه بدون هیچ‌گونه محدودیت و به روال عادی در حال انجام است.

از شهروندان درخواست می‌شود اخبار حوزه پولی و بانکی را تنها از رسانه‌های رسمی دنبال کرده و از بازنشر شایعاتی که با هدف جنگ رسانه‌ای و ایجاد تنش در بازار منتشر می‌شوند، خودداری کنند

