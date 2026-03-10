بیانیه سازمان منطقه آزاد ارس در بیعت و تجدید عهد با سومین رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» (محمد، ۷)

انتخاب حضرت آیت‌ الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ ای (مدّظلّه‌العالی) به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری، رویدادی تاریخی و سرنوشت‌ ساز در تداوم مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی و جلوه‌ ای روشن از پایداری و بلوغ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است؛ انتخابی که در امتداد راه امام خمینی (ره) و رهبر شهیدمان حضرت امام خامنه ای (قدس سره شریف) و مجاهدت‌ های بی‌ بدیل رهبران و شهیدان این سرزمین، بار دیگر پیوند عمیق ملت ایران با آرمان‌ های انقلاب و اصل مترقی ولایت فقیه را به نمایش گذاشت.

این انتخاب حکیمانه در شرایطی رقم خورد که جمهوری اسلامی ایران در میانه تحولات بزرگ منطقه‌ ای و جهانی، همچنان پرچمدار استقلال، عزت و مقاومت در برابر نظام سلطه است. استمرار رهبری انقلاب در دستان فقیهی بصیر، زمان‌ شناس و آشنا با اقتضائات جهان معاصر، نویدبخش فصلی تازه از اقتدار ملی، انسجام اجتماعی و پیشرفت همه‌ جانبه ایران اسلامی خواهد بود.

شخصیت علمی، معنوی و انقلابی حضرت آیت‌ الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ ای، سرمایه‌ ای گران‌ بها برای هدایت انقلاب اسلامی در گام‌ های آینده به شمار می‌ آید؛ شخصیتی که استمرار حکمت، صلابت و راهبردهای کلان انقلاب اسلامی را تضمین کرده و امیدی تازه برای تقویت جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ ای و جهانی ایجاد می‌ کند.

سازمان منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از مهم‌ ترین مناطق راهبردی جمهوری اسلامی ایران در عرصه تجارت، تولید، ترانزیت و تعاملات اقتصادی منطقه‌ ای، این انتخاب مبارک را به محضر ایشان، ملت شریف و سرافراز ایران، خانواده‌ های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و تمامی آزادگان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌ نماید.

مدیران و کارکنان این سازمان ضمن اعلام بیعت و تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید می‌ نمایند که تمامی ظرفیت‌ های اقتصادی، صنعتی، تجاری و ترانزیتی منطقه آزاد ارس را در مسیر تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی، تقویت اقتصاد ملی، توسعه تعاملات بین‌ المللی، گسترش تولید و سرمایه‌گذاری و خدمت صادقانه به مردم شریف ایران اسلامی به کار خواهند گرفت.

بی‌ تردید در پرتو هدایت‌ های داهیانه رهبر معظم انقلاب و با همت ملت بزرگ ایران، پرچم پرافتخار انقلاب اسلامی همچنان برافراشته‌ تر از همیشه در مسیر عزت، عدالت، پیشرفت و تمدن‌ سازی نوین اسلامی به حرکت خود ادامه خواهد داد.

از درگاه خداوند متعال دوام عزت و سلامت رهبر معظم انقلاب اسلامی، سربلندی ملت بزرگ ایران و تداوم اقتدار و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را مسئلت می‌نماییم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله

