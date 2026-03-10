احسان جان‌محمدی رئیس هیئت‌مدیره انجمن CNG کشور در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد: با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در تأمین بنزین مورد نیاز جایگاه‌های سوخت در استان‌های تهران و البرز و همچنین مشارکت گسترده جایگاه‌های CNG، وضعیت عرضه سوخت در این دو استان به حالت پایدار بازگشته است.

وی افزود: طی دو روز گذشته، حدود ۵۰ درصد از جایگاه‌های CNG استان‌های تهران و البرز با مشارکت داوطلبانه در قالب پویش «همدلی انرژی؛ CNG برای ایران»، اقدام به عرضه رایگان گاز طبیعی فشرده (CNG) به خودروهای دوگانه‌سوز کرده‌اند.

جان‌محمدی با قدردانی از همکاری مردم گفت: خوشبختانه با همکاری شهروندان و استفاده از سوخت CNG به جای بنزین در این روزهای حساس، فشار بر مصرف بنزین کاهش یافته و در حال حاضر در هیچ‌یک از جایگاه‌های بنزین تهران و البرز مشکلی در عرضه سوخت وجود ندارد.

وی تأکید کرد: جایگاه‌های منتخب CNG در استان‌های تهران و البرز همچنان به‌صورت رایگان به تمامی خودروهای دوگانه‌سوز سوخت CNG عرضه می‌کنند و این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی فعالان صنعت CNG و کمک به مدیریت مصرف سوخت کشور ادامه خواهد داشت.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن CNG کشور در پایان از همراهی جایگاه‌داران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و همکاری مردم قدردانی کرد و از دارندگان خودروهای دوگانه‌سوز خواست همچنان از سوخت CNG به‌عنوان سوختی پاک، اقتصادی و در دسترس استفاده کنند.

