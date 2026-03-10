به گزارش ایلنا، این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ومن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لایحتسب...

ملت شجاع ایران در ایام سخت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام سید علی خامنه ای (قدس سره) که در حمله شیطان صفتان دنیای معاصر، به ویژه آمریکای جنایتکار و حاکمان خون آشام رژیم صهیونی، نشان داد که در این راه سخت مبارزه، همچون ۴۶ ساله گذشته، تنها راه درست مقاومت مدد خواستن از خداوند جلّ و اعلا است و حقیقتاً نیز با حضور حماسی، عاشورایی و با بصیرت خود در صحنه های مختلف، در کنار مدافعان وطن به یقین ثابت رسید که تنها راهگشای مطلق هم «او»ست.

این ملت نجیب و با وفا، مراد خود را در کمتر از ده روز و در کنار مبارزه مظلومانه در چند جبهه با دشمنان، به خوبی و زیبایی هرچه تمام‌تر دریافت نمود و در کنار تقویت عالی وحدت ملی که چشم جهانیان را خیره کرد؛ در بهترین شرایط و با کشف دقیق رهبر جدید و زعامت عظمای ملت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای از سوی مجلس خبرگان رهبری، علیرغم ترفندهای مختلف بدخواهان، پیروزی دیگری برای خود به ارمغان آورد.

اینجانب به نمایندگی از جامعه کشاورزان، روستائیان و عشایر زحمتکش، مجموعه همکاران وزارت جهادکشاورزی و فعالان بخش، به ملت بزرگ ایران و رهبری معظم جدید جمهوری اسلامی اطمینان خاطر می دهم همراه با مجموعه دولت در خدمت اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در راه امام راحل (ره) و رهبر شهیدمان که ثمره خون هزاران شهید پاکباخته است، ثابت قدم باشیم و همچون گذشته برای تأمین امنیت غذایی و ارتقاء جایگاه اقتصادی و علمی بخش کشاورزی از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نکنیم .

غلامرضا نوری

وزیر جهاد کشاورزی

انتهای پیام/