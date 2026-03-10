صدور 38 همت «نوی پو» توسط بانک کشاورزی/ همت جهادی برای تداوم امنیت غذایی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در شرایطی که کشور با تهاجم دشمن آمریکایی صهیونیستی مقابله می کند، بانک کشاورزی همچنان بی وقفه در سنگر اقتصادی برای انجام رسالت خود، تامین امنیت غذایی کشور و پایداری سفره هموطنان، تلاش می کند و در ادامه برنامه تامین مالی اعتباری زنجیره دام و طیور موفق شده است تا کنون 38 همت «نوی پو» برای دامداران و مرغداران صادر کند.

بر اساس این گزارش، درپی بحران نقدینگی واحدهای تولیدی دام و طیور که با آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی ایجاد شد، بانک کشاورزی ابزار نوین تامین مالی به نام «نوی پو» را برای حل این معضل به کار گرفت که به دلیل مزیت های فراوان نسبت به تسهیلات سنتی، بسیار مورد استقبال اعضای زنجیره تامین دام و طیور واقع شد به طوری که تاکنون بالغ بر 16 هزار درخواست برای دریافت 207 همت «نوی پو» در سامانه پالیز بانک کشاورزی ثبت شده است.

این گزارش می افزاید: علاوه بر 4 هزار درخواست نهایی شده که منجر به صدور 38 همت «نوی پو» شده است، بالغ بر 11 هزار درخواست «نوی پو» معادل 142 همت در مرحله اعتبار سنجی، تکمیل پرونده اعتباری و در حال رسیدگی توسط کارشناسان شعب بانک کشاورزی است.

شایان ذکر است؛ «نوی پو» جایگزین تسهیلات است و تولید کننده می تواند بدون آورده نقدی و بدون پرداخت سود بانکی و تنها با پرداخت کارمزد صدور ضمانت نامه که حسب نوع تضمین از 0.5 تا 2.25 درصد سالیانه متغیر است، اعتبار مورد نیاز برای خرید نهاده و خوراک دام و طیور را دریافت و به سرعت و سادگی آن را به فروشنده منتقل کند.

