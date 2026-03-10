پیام مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران به مناسبت انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی
مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران به مناسبت انتخاب حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای به عنوان سومین رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، در پیام مدیران و کارکنان این بانک به مناسبت انتخاب رهبر معظم انقلاب، این رویداد نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و نماد انسجام ملی توصیف شده است.
در این پیام، مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران تأکید کردهاند که در دوره جدید، با بهرهگیری از تدابیر رهبر معظم انقلاب، رسالت خود را برای حمایت از تولید و اقتصاد کشور با جدیت بیشتری دنبال خواهند کرد.
متن کامل پیام به این شرح است:
ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت رهبر شهید و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید علی خامنهای (قُدِّسَ سِرُّه)، انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای به عنوان سومین رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، صفحهای نوین در تاریخ پرافتخار انقلاب گشود. این رویداد سرنوشتساز نمایشگر بلوغ و انسجام ملتی است که همواره پشتیبان آرمانهای والای خود بوده است.
مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران، در طلیعه این فصل نوین و با بهرهگیری از تدابیر حکیمانه رهبر جوان و فرزانه انقلاب، بیش از پیش به رسالت خطیر خود در قبال کشور و هموطنان عزیز آگاه و وفادار خواهد بود و با اتکا به تمام ظرفیتهای تخصصی، تلاش خود را برای حمایت از مردم، تولید و اقتصاد کشور به کار خواهد گرفت.
بدون تردید، میوههای این تدبیر جوانانه و انقلابی در عرصه اقتصاد نیز به بار خواهد نشست و بانک صادرات ایران با افتخار، در کنار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی میایستد تا مسیر رشد و شکوفایی ایران عزیز با قدرت و اطمینان بیشتری ادامه یابد.