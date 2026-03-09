عربستان مجبور به کاهش تولید نفت شد

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دو منبع روز دوشنبه (۱۸ اسفند) اعلام کردند: آرامکو پس از مسدود شدن تنگه حیاتی هرمز به‌دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و حمله‌های بعدی به این گذرگاه بین‌المللی، کاهش تولید در ۲ میدان نفتی را آغاز کرده است.

هنوز نام میدان‌ها و مقدار کاهش تولید در آنها مشخص نیست.

شرکت سعودی آرامکو عربستان که تعدادی از محموله‌های صادراتی نفت خام خود را به بندر ینبع در دریای سرخ تغییر مسیر داده است، از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.

تحلیلگران پیش‌تر پیش‌بینی کرده بودند که امارات متحده عربی و عربستان هم به‌زودی با پایان ذخیره‌سازی‌های نفت خود، مجبور به کاهش تولید می‌شوند.

تنگه هرمز، آبراه حیاتی بین خلیج فارس و دریای عمان، یکی از نقاط کلیدی ترانزیت نفت جهان است که حدود یک پنجم جریان نفت و گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) جهان از آن می‌گذرد.

در همین حال، شرکت دولتی نفت بحرین (باپکو انرژی) روز دوشنبه (۱۸ اسفند) برای فعالیت در پالایشگاه نفت شهر معمیر واقع در جزیره سیترا وضع اضطراری اعلام کرد.

به گزارش شانا، روز یکشنبه (۱۷ اسفند) هم سه منبع صنعتی اعلام کردند: تولید نفت عراق از میدان‌های نفتی اصلی جنوبی این کشور با ۷۰ درصد کاهش به یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است، زیرا این کشور به‌دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و مسدود شدن تنگه هرمز قادر به صادرات نفت از این گذرگاه راهبردی نیست.

شرکت دولتی «کویت پترولیوم» (KPC) از روز شنبه (۱۶ اسفند) در پی تنش‌های خاورمیانه و مشکلات مربوط به تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، افزون بر کاهش تولید نفت برای تحویل محموله‌های نفتی وضع اضطراری اعلام کرد.

شرکت ملی نفت ابوظبی هم روز شنبه اعلام کرده بود که در بحبوحه جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، با توجه به رفع نیازهای ذخیره‌سازی، تولید در بخش فراساحل را مدیریت می‌کند، در حالی که عملیات در بخش خشکی ادامه دارد.

پیش از این هم شرکت دولتی قطر انرژی تولید ال‌ان‌جی در کارخانه‌های «رأس لفان» و «مسعید» و در عین حال مایع‌سازی گاز را به‌طور کامل متوقف کرده بود.

قیمت نفت پس از حمله‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران با جهشی شدید روبه‌رو بوده است و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های نظامی در مناطق کلیدی تولیدکننده انرژی خاورمیانه گسترش یافته و سبب اختلال در تولید نفت و تعطیلی پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های تولید ال‌ان‌جی شده است.

