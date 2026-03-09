مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری:
دوشادوش حافظان امنیت سایبری در سایه رهبری آیتالله سیدمجتبی خامنهای تلاش میکنیم
مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری ضمن بیعت با آیتالله سیدمجتبی خامنهای اعلام کرد: دوشادوش حافظان امنیت سایبری و متخصصان فناوری اطلاعات، برای حفاظت از اطلاعات، دادهها و داراییهای نامشهود ایران اسلامی، تمامی توان و تلاش خود را در سایه زعامت و رهبری حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای«حفظهالله» بهکار میگیریم.
به گزارش ایلنا، مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در اطلاعیهای ضمن تبریک انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد:
مرکز مدیریت راهبردی افتا به عنوان سرباز امنیت سایبری ولی امر مسلمین، آماده اطاعت کامل از اوامر ولی فقیه زمان حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای و صیانت از میراث گرانبهای امامین انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و شهید امام خامنهای رحمةالله علیه است.
