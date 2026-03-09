خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار وزارت جهادکشاورزی نسبت به خرید نهال از مراکز غیرمجاز و فضای مجازی

کد خبر : 1760263
لینک کوتاه کپی شد.

معاون موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با هشدار نسبت به خرید نهال از مراکز غیرمجاز و فضای مجازی، تاکید کرد: متقاضیان احداث باغ، نهال مورد نیاز خود را فقط از مراکز دارای مجوز تهیه کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهادکشاورزی، عبدالرضا کاوند اظهار داشت: در حال حاضر ۶۳۰ نهالستان دارای مجوز برای گروه‌های مختلف محصولات در سراسر کشور فعال هستند و بهترین توصیه به متقاضیان احداث باغ این است که در درجه نخست به نهالستان‌های استان محل سکونت خود مراجعه کنند.

وی افزود: نهال‌های تولیدشده در هر منطقه، سازگاری بیشتری با شرایط اقلیمی دارند و از انتقال آفات و بیماری‌ها میان استان‌ها نیز جلوگیری می‌کند.

معاون موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال خاطرنشان کرد: نهالستان‌های مجاز کشور تحت نظارت کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال هستند و متقاضیان می‌توانند با اطمینان خاطر از آن‌ها خرید کنند.

وی تاکید کرد: علاقه‌مندان برای اطلاع از فهرست نهالستان‌های مجوزدار می‌توانند به سایت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مراجعه کنند یا از طریق مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان‌ها و مدیریت‌های جهاد کشاورزی، اطلاعات لازم را دریافت کنند.

کاوند با هشدار جدی نسبت به خرید نهال از فروشندگان سیار گفت: بسیاری از نهال‌هایی که در ورودی و خروجی شهرها عرضه می‌شوند، بدون مجوز هستند و در برخی موارد به دلیل شرایط نامناسب نگهداری، خشک یا آلوده به آفات شده‌اند و قابلیت کشت خود را از دست داده‌اند.

وی در همین حال خرید نهال از فضای مجازی را پرخطر دانست و اذعان داشت: موارد متعددی از کلاهبرداری در حوزه فروش نهال در فضای مجازی در سال‌های گذشته ثبت شده است و افرادی بدون داشتن هویت واقع، مبالغ کلانی از متقاضیان نهال دریافت کرده و پس از آن قابل پیگیری نبوده‌اند.

معاون موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال توصیه کرد: خریداران پیش از پرداخت هرگونه وجه، به نهالستان مجاز مراجعه کنند، نهال را از نزدیک بررسی کرده، مجوز تولیدکننده را مشاهده کنند و به کیفیت نهال، خواب بودن آن و عدم بیدار شدن جوانه‌ها توجه ویژه داشته باشند تا از خسارت‌های بعدی جلوگیری شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل