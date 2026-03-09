هشدار وزارت جهادکشاورزی نسبت به خرید نهال از مراکز غیرمجاز و فضای مجازی
معاون موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با هشدار نسبت به خرید نهال از مراکز غیرمجاز و فضای مجازی، تاکید کرد: متقاضیان احداث باغ، نهال مورد نیاز خود را فقط از مراکز دارای مجوز تهیه کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهادکشاورزی، عبدالرضا کاوند اظهار داشت: در حال حاضر ۶۳۰ نهالستان دارای مجوز برای گروههای مختلف محصولات در سراسر کشور فعال هستند و بهترین توصیه به متقاضیان احداث باغ این است که در درجه نخست به نهالستانهای استان محل سکونت خود مراجعه کنند.
وی افزود: نهالهای تولیدشده در هر منطقه، سازگاری بیشتری با شرایط اقلیمی دارند و از انتقال آفات و بیماریها میان استانها نیز جلوگیری میکند.
معاون موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال خاطرنشان کرد: نهالستانهای مجاز کشور تحت نظارت کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال هستند و متقاضیان میتوانند با اطمینان خاطر از آنها خرید کنند.
وی تاکید کرد: علاقهمندان برای اطلاع از فهرست نهالستانهای مجوزدار میتوانند به سایت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مراجعه کنند یا از طریق مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استانها و مدیریتهای جهاد کشاورزی، اطلاعات لازم را دریافت کنند.
کاوند با هشدار جدی نسبت به خرید نهال از فروشندگان سیار گفت: بسیاری از نهالهایی که در ورودی و خروجی شهرها عرضه میشوند، بدون مجوز هستند و در برخی موارد به دلیل شرایط نامناسب نگهداری، خشک یا آلوده به آفات شدهاند و قابلیت کشت خود را از دست دادهاند.
وی در همین حال خرید نهال از فضای مجازی را پرخطر دانست و اذعان داشت: موارد متعددی از کلاهبرداری در حوزه فروش نهال در فضای مجازی در سالهای گذشته ثبت شده است و افرادی بدون داشتن هویت واقع، مبالغ کلانی از متقاضیان نهال دریافت کرده و پس از آن قابل پیگیری نبودهاند.
معاون موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال توصیه کرد: خریداران پیش از پرداخت هرگونه وجه، به نهالستان مجاز مراجعه کنند، نهال را از نزدیک بررسی کرده، مجوز تولیدکننده را مشاهده کنند و به کیفیت نهال، خواب بودن آن و عدم بیدار شدن جوانهها توجه ویژه داشته باشند تا از خسارتهای بعدی جلوگیری شود.