پیام میثاق مدیرعامل بانک کشاورزی با رهبر جمهوری اسلامی ایران

مدیرعامل بانک کشاورزی پیامی به مناسبت انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، پیام میثاق مدیرعامل بانک کشاورزی با رهبر جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

وَهُدُوا إِلَی الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَیٰ صِرَاطِ الْحَمِیدِ

(و آنان به گفتارنیک هدایت شده‌اند و به راه ستوده رهنمون گشته‌اند)

انتخاب شایسته آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، تداوم راه راستین امام شهید و تسری دم مسیحایی سلاله پیامبر در شریان انقلاب اسلامی است.

بی شک این انتخاب در شرایط حساس کنونی که ملت ایران در حال دفاع از کیان انقلاب اسلامی در برابر دشمن دژخیم آمریکایی صهیونیستی است، تصمیمی اصلح و در راستای تقویت ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

خانواده بزرگ بانک کشاورزی، به عنوان سرباز جبهه اقتصادی وطن، با افتخار میثاق می‌بندد که با تمام توان، متعهدانه و خالصانه، در سایه رهنمود‌ها و رهبری آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، در مسیر شکوفایی اقتصادی، امنیت غذایی و اهتزار پرچم مقدس جمهوری اسلامی گام بردارد.

اینجانب رجاء واثق دارم که مسیر پیش رو، با هدایت مدبرانه ایشان، نوید بخش فردایی روشن‌تر و حرکتی پرشتاب به سوی اقتدار و شکوه بیشتر برای ایران اسلامی است.

ضمن تبریک و تهنیت این انتخاب شایسته به ملت شریف ایران و تمامی پاکان و آزادگان جهان و درود به روان پاک امام شهید حضرت آیت الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، از خداوند متعال برای رهبر بزرگوارمان، طول عمر با عزت مسئلت دارم.

 

وهب متقی نیا

