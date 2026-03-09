سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اثرگذاری نفت ١٢٠ دلاری در اقتصاد جهانی و تورم اروپا و آمریکا اظهار داشت: آنچه که مشخص شده این است که مردم آمریکا بسیار تحت تأثیر شرایط اقتصادی بعد از نفت ١٢٠ دلاری هستند و نسبت به آن حساسیت بالایی دارند و کشورهای اروپایی هم بسیار نگران افزایش نرخ نفت هستند.

وی ادامه داد: گفته شده بود که قیمت نفت را می‌توانند کنترل و کاهش دهند اما در عمل دیدیم که کنترل قیمت نفت در این شرایط ساده نیست و ریسک‌هایی که شرکت‌های نفتی دنیا می‌پذیرند به این حرف‌ها متکی نیست و فارغ از این ادعاها، محاسبات فنی خود را دارند و نیاز دنیا را می‌سنجند و همین عامل خود به خود قیمت نفت را بالا خواهد برد.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه در بحث محاسبه قیمت نفت، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده است، گفت: در شرایطی که امروز با کاهش عرضه مواجه هستیم، قیمت نفت طبیعتاً صعودی است.

سیدعلی تاکید کرد: در سبد خانوار اروپایی‌ها و به ویژه آمریکایی‌ها به دلیل بُعد مسافت و سبک زندگی آنها در استفاده از خودرو شخصی؛ افزایش قیمت نفت و نفت ١٢٠ دلاری در اقتصاد خانوار آنها بسیار اثرگذار است. از سوی دیگر باید به این موضوع توجه داشت که در آمریکا بخش نفت در اختیار بخش خصوصی است و دولت به آن معنا، کنترل مداخله‌گرانه در آن ندارد و از این رو، این افزایش قیمت نفت، بار تورمی در سبد خانوار این کشورها دارد و خواهد داشت.

وی ادامه داد: شرکت‌های نفتی کشورهای اروپایی و آمریکایی اثر قیمتی و تورمی، نفت ١٢٠ دلاری را به سرعت پیش‌خور می‌کنند و نرخ گازوییل و بنزین در آمریکا صعودی می‌شود و حتما مردم آمریکا هم درگیر تبعات اقتصادی این جنگ شده‌اند.

