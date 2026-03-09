قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۴
به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۴، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۰ هزار و ۴۰۵ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۹ هزار و ۱۴۱ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۳ هزار و ۸۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۱ هزار و ۶۱۶ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۲۳۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۸۸۷ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۷۷۳ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۷۵۷ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۳۴۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۱۶۲ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۲۷ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۱۳ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۸ هزار و ۹۹۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۸ هزار و ۱۹۲ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۴ هزار و ۵۶۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۳ هزار و ۷۱۴ تومان است

اخبار مرتبط
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل